الليمون والزنجبيل مشروب بسيط قد يعزز خسارة الوزن

خبرني - قد يساعد مشروب بسيط يتكوّن من الليمون والزنجبيل في تعزيز جهود إنقاص الوزن، بفضل خصائصه المرتبطة بكبح الشهية ودعم عملية الهضم وترطيب الجسم.

ويُعدّ الليمون والزنجبيل من المكونات الشائعة في المشروبات الصحية، حيث يحتوي الليمون على نسبة عالية من "فيتامين سي" ومركبات قد تُسهم في تقليل الرغبة في تناول الطعام، إضافة إلى كونه بديلاً منخفض السعرات للمشروبات السكرية. كما تشير بعض الأبحاث إلى أنه قد يساعد في استقرار مستويات السكر في الدم، وهو عامل مهم في التحكم بالوزن.

أما الزنجبيل، فيحتوي على مركبات نشطة مثل "الجينجيرول" و"الشوجاول"، والتي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة، وقد تساهم في تحسين عملية الهضم وتعزيز الإحساس بالشبع لفترة أطول، ما يقلل من تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية. 

كما رُبط في بعض الدراسات الأولية بين استهلاكه وفقدان الوزن لدى أشخاص يعانون من زيادة الوزن، نتيجة تأثيره في تقليل الشعور بالجوع.

ويمكن تحضير المشروب عبر إضافة عصير الليمون إلى شاي الزنجبيل، أو مزجهما معًا في ماء دافئ. كما يمكن تناوله مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا للاستفادة من خصائصهما، وفق ما يشير إليه خبراء تغذية في موقع Healthline.

وفي حال الرغبة في تنويع التحضير، يمكن إضافة مكونات طبيعية أخرى مثل العسل أو المحليات الطبيعية لتخفيف حدة طعم الزنجبيل، أو استخدام عصير زنجبيل طازج مع الليمون.

ورغم الفوائد المحتملة، ينصح الخبراء بضرورة الحذر لدى بعض الفئات، مثل الحوامل ومرضى المرارة أو من يتناولون أدوية مميعة للدم، مع أهمية استشارة الطبيب قبل إدخاله بانتظام إلى النظام الغذائي.

