القناة 12: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على قيادات في حماس

خبرني - ذكرت القناة 12 العبرية أن حزمة العقوبات الجديدة التي أقرها الاتحاد الأوروبي تشمل 4 منظمات إسرائيلية، و3 مستوطنين متورطين بأعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، إضافة إلى 10 من كبار قادة حركة حماس.

وبحسب القناة، تأتي هذه العقوبات في إطار خطوات أوروبية تستهدف أطرافًا تتهمها بروابط مع أعمال عنف وانتهاكات مرتبطة بالتصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج الحركة منذ سنوات على قائمة “المنظمات الإرهابية”، وفرض سلسلة عقوبات شملت تجميد أصول مالية وحظر التعامل مع شخصيات وكيانات مرتبطة بها داخل أوروبا.

وخلال السنوات الماضية، وسّع الاتحاد الأوروبي عقوباته عدة مرات لتشمل قيادات في الحركة، خاصة بعد جولات التصعيد العسكري والحرب على غزة، حيث فرض قيودًا على السفر وتجميد أموال وممتلكات بحق شخصيات تتهمها بروابط مع الجناح العسكري أو بتمويل أنشطة الحركة.

كما سبق للولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية أخرى أن فرضت عقوبات منفصلة على قيادات ومؤسسات مرتبطة بحماس، ضمن سياسة تهدف إلى تضييق مصادر التمويل والدعم الخارجي للحركة.