المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يدفع ببراءته من جميع التهم أمام المحكمة

خبرني - دفع كول ألين، المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض، ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه، وذلك في أول جلسة مثول له أمام المحكمة.

وأفادت وكالات أنباء أمريكية، بأن ألين، "أنكر التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، ورفض الإقرار بالذنب في أي من البنود التي تضمنتها لائحة الاتهام"، خلال الجلسة التي عقدت اليوم الاثنين.

ومثل ألين، أمام القاضي الفيدرالي تريفور مكفادين، وقدم محاموه طلبا بالبراءة نيابة عنه.

وكانت السلطات القضائية الأمريكية قد وجهت للمتهم كول توماس ألين أربع تهم جنائية جسيمة تشمل: محاولة اغتيال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الاعتداء المسلح على موظف إنفاذ للقانون في أثناء تأدية واجبه، استخدام وحيازة سلاح ناري لارتكاب جريمة عنف، نقل أسلحة وذخائر عبر حدود الولايات بقصد ارتكاب جناية.

ووفقا للادعاء، فإن المتهم، اقتحم في الخامس والعشرين من أبريل الماضي نقطة تفتيش أمنية داخل الفندق الذي استضاف الحفل، وكانت بحوزته أسلحة نارية وسكاكين، بينما كان ترامب وعدد من كبار مسؤولي الإدارة في طابق آخر من الفندق.

وشهدت الجلسة نقاشا حول طلب تقدم به فريق الدفاع لتنحية المدعية العامة لمنطقة العاصمة جانين بيرو، ومسؤولين آخرين عن القضية، بحجة وجودهم ضمن الحضور في الحفل، واحتمال اعتبارهم مستهدفين، وفق رواية الادعاء.

وقال محامي الدفاع يوجين أوم، إن بيرو تربطها علاقة وثيقة بترامب، معتبرا أن ذلك يستدعي استبعادها من القضية، فيما أبدى القاضي مكفادين تشككه في اعتبار المسؤولين الذين حضروا الحفل ضحايا من الناحية القانونية، مشيرا إلى أنهم لم يشهدوا الواقعة بشكل مباشر.

كما ألمح الدفاع إلى إمكانية المطالبة بتنحية مكتب الادعاء بالكامل عن القضية، إلا أن القاضي وصف هذا الطلب بأنه "صعب للغاية"، وطلب من الادعاء تقديم رده قبل إصدار قرار نهائي بشأن الطلبات المقدمة.

ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة في القضية يوم 29 يونيو المقبل.