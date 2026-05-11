التسلل عبر الصحراء: كيف سقط «مخالفو الحج» في قبضة الأمن السعودي؟

خبرني - لم تكن محاولة التسلل التي قام بها ثلاثة مقيمين من دولة عربية مجرد عبور عادي، بل كانت مغامرة محفوفة بالمخاطر في قلب التضاريس القاسية.

في محاولة بائسة للهروب من أعين الرقابة الأمنية ، استعان ثلاثة مقيمين بمواطن سعودي لنقلهم عبر دروب صحراوية غير ممهدة وأودية سحيقة، ظنًا منهم أن الابتعاد عن الطرق الرئيسية سيمهد لهم الطريق نحو "العاصمة المقدسة" دون الحصول على تصاريح رسمية.

إلا أن اليقظة الأمنية كانت لهم بالمرصاد؛ حيث لم تكتفِ القوات بالدوريات الأرضية، بل فعلت أنظمة الرصد الجوي التي تتبعت تحركاتهم بدقة متناهية، لتوثق اللحظات التي حاولوا فيها التخفي تحت الجسور والتسلل بين الصخور قبل استقلال السيارة، لتنتهي رحلتهم بالقبض عليهم قبل ملامسة حدود مكة.

وتعكس وزارة الداخلية السعودية في إدارة موسم الحج حزما صارما في مثل هذا الوقت من العام ، حيث لم تعد المسألة تقتصر على المنع من الدخول فحسب، بل تمتد لتشمل حزمة من الإجراءات النظامية الرادعة التي تنهي مستقبل المخالف داخل المملكة.

وبموجب الأنظمة المعلنة، واجه هؤلاء المقيمون قراراً فورياً بالترحيل إلى بلادهم، مع إدراج أسمائهم ضمن قوائم الممنوعين من دخول الأراضي السعودية لمدة عقد كامل (10 سنوات). هذه العقوبات لم تكن مفاجئة، إذ سبق وحذرت الوزارة مراراً من أن أداء الفريضة دون تصريح نظامي هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه، مؤكدة أن أمن وسلامة الحجيج يتطلب تنظيمًا دقيقًا لا يسمح بالتسلل أو الفوضى.

وفي سياق متصل، لم تتوقف التحذيرات عند المتسللين عبر الصحراء، بل امتدت لتشمل حاملي تأشيرات الزيارة بكافة أنواعها، حيث فرضت السلطات غرامات مالية باهظة تصل إلى 20 ألف ريال سعودي على كل من يتواجد في مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة خلال الفترة المحظورة (من مطلع ذي القعدة وحتى منتصف ذي الحجة) دون تصريح حج.

هذا الاستنفار الأمني يهدف إلى قطع الطريق أمام أي محاولات للبقاء غير القانوني داخل المشاعر، وضمان أن تقتصر الخدمات والمساحات المتاحة على الحجاج النظاميين الذين سلكوا الطرق القانونية، مما يضمن أداء المناسك في أجواء من الطمأنينة واليسر بعيداً عن مخاطر التكدس الناتجة عن المخالفات.