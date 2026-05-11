الثلاثاء: 12 أيار 2026
بعد فضيحة إهانة رموز دينية بلبنان.. الاحتلال يعلن حبس جنديين لتورطهما في الحادثة

  • 11 أيار 2026
  • 18:11
خبرني - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اتخاذ إجراءات عقابية بحق جنديين على خلفية تورطهما في إهانة رموز دينية مسيحية خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان قبل عدة أسابيع.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن التحقيقات التي أجراها قادة ميدانيون، وبإشراف قائد الفرقة 162 "شاجيف دهان"، أفضت إلى الحكم بالحبس لمدة 21 يوما على الجندي الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يهين الرموز المسيحية.

كما شمل القرار الحكم بالحبس لمدة 14 يوما على جندي آخر قام بتوثيق الحادثة ونشرها.

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه ينظر بجدية بالغة إلى هذا السلوك، مدعيا التزامه باحترام حرية العبادة والمقدسات والرموز الدينية لكافة الطوائف.

وأشار البيان إلى أنه تم إصدار تعليمات مشددة للقوات العاملة في الميدان بضرورة الالتزام بالقواعد المتبعة عند التعامل مع المؤسسات الدينية والرموز المقدسة في المناطق التي يتواجدون فيها.

يأتي هذا الإعلان بعد موجة من الانتقادات والاحتجاجات التي أثارتها مقاطع فيديو تداولها جنود من جيش الاحتلال، توثق انتهاكات بحق دور عبادة ورموز دينية في القرى والبلدات التي توغلوا فيها بجنوب لبنان.

