هجوم واسع على جيمري بايسال بسبب مشهد في «ورود وذنوب»

خبرني - أثارت الممثلة التركية جيمري بايسال جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضها لانتقادات حادة بسبب أدائها في أحد مشاهد مسلسل “ورود وذنوب”، الذي تشارك في بطولته إلى جانب النجم التركي مراد يلدريم.

وانتشر بشكل كبير مقطع من الحلقة 28 للمسلسل، يوثق لحظة نقل شخصية “سرحات”، التي يجسدها مراد يلدريم، إلى غرفة العمليات بعد تعرضه لإطلاق نار، بينما تدخل “زينب”، التي تؤدي دورها جيمري بايسال، في حالة انهيار وبكاء.

وأثار المشهد انقسامًا بين الجمهور، إذ رأى البعض أن أداء جيمري بايسال كان عاطفيًا ومؤثرًا، فيما اعتبر آخرون أن طريقة أدائها بدت غير مقنعة وأثارت السخرية.

وجاءت تعليقات عديدة عبر منصات التواصل، من بينها: “هل كانت تبكي أم تضحك؟”، بينما كتب آخر: “لو شاهدت المشهد دون صوت لكنت اعتقدت أنها تضحك بالفعل”، في حين أكد متابعون آخرون أن المشهد نجح في نقل مشاعر التوتر والحزن المطلوبة.

وبالتزامن مع تصدر المشهد مواقع التواصل، أعاد الجمهور تداول تصريحات سابقة للممثلة التركية جونجا فوصلاتري، كانت قد انتقدت فيها أداء إحدى الممثلات دون الكشف عن اسمها بشكل مباشر، بعد عرض مسلسل “ليلى” خلال الموسم الماضي.

وربط عدد من المتابعين بين تلك التصريحات وبين جيمري بايسال، خاصة مع انتشار تقارير سابقة تحدثت عن وجود خلافات بين النجمتين أثناء تعاونهما في مسلسل “ليلى”، بسبب المنافسة على البطولة الرئيسية.