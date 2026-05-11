وزارة الأشغال تفتح باب التقديم لتدريب 250 مهندسا حديثي التخرج

خبرني - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين، الاثنين، عن إطلاق الدفعة الثانية من برنامج تدريب المهندسين حديثي التخرج، وفتح باب التقديم للاستفادة من 250 فرصة تدريبية اعتباراً من صباح الثلاثاء وحتى مساء الجمعة 15 أيار الحالي.

ويأتي البرنامج وفق بيان الوزارة، تنفيذاً لتعليمات تدريب حديثي التخرج الصادرة عن هيئة الخدمة والإدارة العامة، وبموجب أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يهدف إلى تطوير القدرات الفنية للمهندسين الشباب وتعزيز كفاءتهم المهنية بما يضمن جاهزيتهم لسوق العمل، من خلال إكسابهم مهارات عملية وميدانية ضمن بيئة مؤسسية متخصصة في مركز الوزارة ومديرياتها المنتشرة في مختلف المحافظات.

وبينت أن البرنامج يستهدف توفير 250 فرصة تدريبية لمدة ستة أشهر في تخصصات هندسية متنوعة تتواءم مع طبيعة العمل الإنشائي والهندسي للوزارة، بما يسهم في دعم الكفاءات الوطنية في بداية مسيرتها المهنية.

وأكدت الوزارة أن استقبال الطلبات سيتم إلكترونياً فقط عبر تطبيق سند أو من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية على الموقع الرسمي للوزارة وزارة الأشغال العامة والإسكان.

كما أوضحت أن عملية الاختيار ستخضع لمعايير مفاضلة تضمن العدالة والشفافية، تشمل أقدمية تقديم الطلب، وملاءمة التخصص، والتقدير الأكاديمي، إضافة إلى التحقق من عدم استفادة المتقدم من فرص تدريبية أو تشغيلية سابقة.

ودعت المهندسين الراغبين بالاستفادة من البرنامج إلى الاطلاع على الشروط وتجهيز الوثائق المطلوبة وتقديم طلباتهم ضمن الفترة المحددة في الإعلان المنشور على منصاتها الرسمية.