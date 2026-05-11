إيران تصادر أصول قائد منتخب بلادها السابق علي كريمي

  • 11 أيار 2026
  • 17:53
خبرني  - أعلنت السلطات الإيرانية، الاثنين، مصادرة ستة عقارات يُزعم أنها مرتبطة بقائد منتخب بلادها لكرة القدم السابق علي كريمي، الذي يعدُّ "أحد أشد منتقدي الجمهورية الإسلامية ويعيش حاليا في المنفى"، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت السلطة القضائية الإيرانية حذّرت مرارا من أن الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم يعملون ضد الأمن القومي قد يواجهون مصادرة أصولهم، وذلك في أعقاب احتجاجات كانون الثاني/يناير الماضي، وعلى خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران.

ولعب كريمي -الذي احترف في صفوف بايرن ميونيخ الألماني- خلال مسيرته دورا بارزا في كرة القدم، ونال لقب "مارادونا آسيا" بفضل مهاراته الفنية اللافتة.
وعبّر كريمي في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عن دعمه للاحتجاجات ضد السلطات الإيرانية، كما أبدى تأييده للنظام السابق الذي أطاحت به الثورة الإسلامية.

