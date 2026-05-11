سويسرا تتابع حالتين مرتبطتين بتفشي (هانتا) على سفينة سياحية

خبرني - قالت السلطات السويسرية الاثنين إن سويسريا كان بين أفراد طاقم سفينة رحلات بحرية تفشى فيها فيروس هانتا يخضع حاليا للحجر الصحي في هولندا، وإن مواطنا آخر يخضع للعزل الذاتي في بلاده.

وإلى جانب هاتين الحالتين، قال متحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية والمكتب الاتحادي للصحة العامة إن الفحوصات أثبتت إصابة رجل سويسري كان مسافرا على متن السفينة السياحية بسلالة الأنديز من فيروس هانتا.

وذكرت السلطات أن الرجل يخضع حاليا للعلاج في أحد مستشفيات زوريخ، بينما تخضع زوجته للعزل الذاتي.

وأكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إصابة سبعة من ركاب السفينة السياحية بسلالة الأنديز من فيروس هانتا.

وقال متحدث باسم المنظمة في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن المنظمة حدثت اليوم العدد الإجمالي للحالات المبلغ عنها إلى تسع حالات، بعد أن أعلنت فرنسا أن راكبة من الذين تم إجلاؤهم من السفينة (إم.في هونديوس) ثبتت إصابتها بالفيروس.

ويُشتبه في إصابة حالتين أخريين من الحالات التسع بفيروس هانتا، بمن في ذلك الشخص الذي يُعتقد أنه أول من أصيب بالعدوى في هذا الوباء والذي توفي قبل إجراء الفحص. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، بلغ إجمالي عدد الوفيات جراء هذا الوباء ثلاثة أشخاص.