(الأردنية للماراثونات) تعلن عن سباق للسيدات في حزيران المقبل

خبرني - أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات "Run Jordan" عن عودة سباق السيدات في نسخته الخامسة، والذي سيقام يوم الجمعة الموافق 12 حزيران 2026 في حدائق الحسين، تحت شعار "اركضي عشانك"، بتنظيم من Run Jordan وأمانة عمان الكبرى وبالتعاون مع الاتحاد الأردني لألعاب القوى وبرعاية شركة "برومين الأردن" كراعٍ رئيسي، والبنك العربي كراعٍ ذهبي، بالإضافة إلى هيئة تنشيط السياحة ومياه غدير وشركة زين وأرامكس ومطاعم الضيعة وبيتزا القيصر وسنيورة والشريك الرياضي Rize Up وعدد من الجهات الداعمة.

ويواصل السباق ترسيخ مكانته كإحدى أبرز المبادرات الرياضية المجتمعية الداعمة للمرأة في الأردن، من خلال توفير مساحة رياضية ملهمة تشجع السيدات والفتيات على المشاركة، وتعزز مفاهيم الصحة، والثقة، وأسلوب الحياة النشط.

ويأتي تنظيم هذه النسخة امتدادًا لرؤية "Run Jordan" في بناء تجربة رياضية أكثر شمولًا وتأثيرًا، تسلط الضوء على حضور المرأة في المشهد الرياضي، وتدعم مشاركتها في الفعاليات المجتمعية بأسلوب يعكس روح التمكين والطاقة الإيجابية.

ويتضمن الحدث سباقين لمسافتي 2.6 كم و5.2 كم، حيث خُصص سباق 2.6 كم للفئة العمرية من 8 إلى 14 عامًا، في خطوة تهدف إلى تشجيع الجيل الأصغر على تبني الرياضة كأسلوب حياة منذ سن مبكرة، وترسيخ ثقافة المشاركة والثقة بالنفس لدى الفتيات.

وأكدت الآنسة لينا الكرد، المدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات، أن سباق السيدات لا يقتصر على كونه حدثًا رياضيًا، بل يمثل منصة تحتفي بقوة المرأة وإصرارها، مشيرةً إلى أن الإقبال المتزايد على المشاركة عامًا بعد عام يعكس تطور الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة النسوية في الأردن، وإيماناً منها بأن المجتمع عموده المرأة.

كما أشادت الكرد بالدور المحوري للشركاء والرعاة في دعم هذا الحدث واستمراريته، مؤكدة أن هذه الشراكات تسهم في خلق أثر مجتمعي أوسع، وتعزز حضور الرياضة كجزء أساسي من جودة الحياة.

ودعت الجمعية جميع السيدات والفتيات إلى المشاركة في هذا الحدث، الذي ينطلق صباح يوم الجمعة في أجواء رياضية مليئة بالحماس والدعم والطاقة الإيجابية.