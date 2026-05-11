الثلاثاء: 12 أيار 2026
الاردن.. انخفاض الدخل السياحي بشكل كبير - تفاصيل

  • 11 أيار 2026
  • 16:36
خبرني - أشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الأردني إلى انخفاض الدخل السياحي بنسبة 27.2% خلال شهر نيسان من عام 2026، ليبلغ 517.1 مليون دولار، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الدخل السياحي من جميع الجنسيات.
وفي ضوء ذلك انخفض الدخل السياحي خلال الأربعة شهور الأولى من عام 2026 بنسبة 10.4% ليبلغ 2.17 مليار دولار، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 15.3% ليبلغ   2.43 مليار دولار خلال ذات الفترة من عام 2025. وتظهر البيانات انخفاض الدخل السياحي خلال الأربعة شهور الأولى من عام 2026 من الأردنيين المغتربين بنسبة 19.5%، والجنسية الأمريكية (17.1%)، والأوروبية (13.1%)، والعرب (3.3%)، والجنسيات الأخرى (13.2%). 
كما أظهرت البيانات انخفاضاً في الإنفاق السياحي للأردنيين والمقيمين في الخارج خلال الأربعة شهور الأولى من عام 2026 بنسبة 12.9%، ليبلغ 562.6 مليون دولار، حيث سجل شهر نيسان من عام 2026 انخفاضًا نسبته 33.7%، ليصل إلى 103.0 مليون دولار.
وبناء على ذلك، انخفض صافي الدخل السياحي خلال الأربعة شهور الأولى من عام 2026 بنسبة 9.5% ليبلغ 1.61 مليار دولار.

