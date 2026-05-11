وزراء إسرائيليون يصفون إغلاق الأقصى أمام اليهود بـ(المهين)

خبرني - طالب عدد من وزراء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الكنيست الائتلاف الحاكم بالسماح بدخول اليهود إلى المسجد الأقصى في "يوم القدس" القادم.

وبحسب رسالة رسمية وجه هؤلاء الأشخاص إلى المفتش العام للشرطة، اللواء داني ليفي، وإلى قائد منطقة القدس الجديد، نائب اللواء أفسالوم فيلد، فإن سبب هذا الطلب هو أن "يوم القدس" هذا العام سيصادف يوم الجمعة، وهو اليوم الذي يُغلق فيه المسجد الأقصى بشكل دائم أمام دخول اليهود. ووصف الوزراء وأعضاء الكنيست في رسالتهم هذا الأمر بأنه "عبثي" و"وضع لا يمكن قبوله".

وجاء في الرسالة: "لا يمكن القبول بأنه في اليوم الذي يخلد ذكرى تحرير القدس والمسجد الأقصى، ستمنع تماما إمكانية وصول اليهود إلى أقدس الأماكن بالنسبة للشعب اليهودي، بسبب ترتيب دائم لا يأخذ هذا الوضع في الاعتبار".

ومن بين المطالب التي تقدموا بها للشرطة، طلب الموقعون، بمبادرة من منظمتي "بيدينو" و"شوفار بتسيون"، السماح بفتح منظم للمسجد الأقصى أمام اليهود يوم الجمعة نفسه، نظرا لخصوصية "يوم القدس" هذا العام. وبدلا من ذلك، طالبوا بالسماح بفتح استثنائي اعتبارا من ليلة "يوم القدس"، أي مساء يوم الخميس.

ووقع على الرسالة وزراء كبار في الحكومة الإسرائيلية، من بينهم: وزير العدل ياريف ليفين، وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وزير الطاقة إيلي كوهين، وزيرة الابتكار غيلا غامليل، وزير الاتصالات شلومو قرعي، وزير الشتات عميحاي شيكلي، وزير الصحة حاييم كاتس، وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار، والوزير زئيف إلكين.

وإلى جانب الوزراء، وقع على الرسالة أيضا أعضاء كنيست كثيرون من حزبي "الليكود" و"الصهيونية الدينية"، من بينهم: عميت هاليفي، أرييل كيلنر، أفيعاي بوأرون، دان إيلوز، تسفي سوكوت، تالي غوتليب، سمحة روتمان، وأوهاد تال.

من جهته، نقل بيان عن القائم بأعمال المدير العام لمنظمة "بيدينو"، عقيبا يوئيل أرئيل، قوله: "نحن نطلب من شرطة إسرائيل أن تستفيق، وألا تهين شعب إسرائيل في يوم تحرير القدس. افتحوا الجبل (المسجد الأقصى) وعززوا السيادة، فهذا هو الرد على طوفان الأقصى".