  • 11 أيار 2026
  • 16:29
احتيال على الاردنيين عبر الشامبو

خبرني  - ابلغ مواطنون عن طريقة جديدة للاحتيال عبر الهاتف ، وذلك بإيهام الضحايا بربح منتوجات تجميل وعناية بالشعر "مجانية"، مقابل دفع رسوم رمزية للتوصيل والجمارك.

وبحسب البلاغ يتلقى المواطن اتصلا من فتاة تخبره انه اختير لتلقي "شامبو" للشعر واللحية كجائزة مجانية ، وان سعر المنتج الأصلي 50 دينار ، وانه سيحصل عليه مجانا ، لكنه سيتحمل تكاليف الشحن والجمارك ، والمقدرة بـ 6 دنانير.

وتقوم الجهة المدعية بإرسال بيانات المنتج واسمه وحجم العبوة لهاتف المواطن ، وتطلب منه التأكيد بعنوانه وبياناته في حال وافق على العرض.

