طهبوب للسيارات تطلق علامة ARCFOX الكهربائية الراقية في الأردن

خبرني - أعلنت مجموعة طهبوب للسيارات عن الاطلاق الرسمي لوكالتها الحصرية في المملكة الأردنية الهاشمية لعلامة اركفوكس ARCFOX الكهربائية الراقية ووصول مجموعة من طرازاتها الرائدة من عدة فئات لمعرض طهبوب للسيارات في شارع مكة، في خطوة تعطي المزيد من الخيارات الكهربائية الراقية وذات التقنيات المتطورة للراغبين في تجربة قيادة وتنقل متميزة.

وبهذه المناسبة صرح السيد عمر طهبوب نائب الرئيس التنفيذي لطهبوب للسيارات: "إن إطلاق ARCFOX اليوم لا يمثل مجرد إضافة علامة جديدة إلى السوق، بل يعكس توجهًا نحو مستقبل أكثر تطورًا واستدامة في عالم التنقل الذكي والسيارات الكهربائية.

وتُعد ARCFOX واحدة من العلامات الصاعدة في قطاع السيارات الكهربائية، حيث تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة، والتصميم العصري، والأداء الذكي، لتقدم تجربة قيادة متطورة تواكب تطلعات الجيل الجديد من العملاء.

كما نفخر بأن جميع سيارات ARCFOX المقدمة في السوق الأردني تأتي وفق المواصفات الأردنية المعتمدة، بما يضمن أعلى مستويات الجودة، والاعتمادية، والملاءمة لاحتياجات العملاء في المملكة.

وأضاف طهبوب:"نؤمن بأن السوق الأردني يمتلك المقومات والطموح لتبني هذا المستقبل، ونتطلع إلى تقديم تجربة متكاملة ترتقي بتوقعات عملائنا من حيث الجودة، والخدمة، والتكنولوجيا.

ونؤكد كذلك على تقديم أفضل مستويات رضا العملاء من خلال كفالة مصنعية ممتدة وتقديم خدمات متكاملة تشمل خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار الأصلية."

ويُتوقع أن يسهم هذا الافتتاح لعلامة اركفوكس في دعم انتشار السيارات الكهربائية في السوق الأردني، وتعزيز التوجه نحو حلول نقل أكثر استدامة.