فلسطين.. مقتل أم لأربعة أطفال وإصابة أخريات بإطلاق نار في الرملة

خبرني - قُتلت رنين العبيد (28 عامًا)، أم لأربعة أطفال أصغرهم طفلة عمرها 4 أشهر، وأُصيبت أربع نساء أخريات، صباح اليوم الإثنين، بجروح متفاوتة، في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الرملة.

وفي مدينة اللد، أصيب فتى (16 عامًا) بجروح خطيرة جراء إصابته في جريمة إطلاق نار، اليوم.



وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تمكنت لاحقًا من اعتقال المشتبه به في تنفيذ الجريمة بالرملة، بعد عمليات تمشيط واسعة نفذتها قوات كبيرة من الشرطة وبمساندة من "حرس الحدود"، مشيرة إلى أنه تم العثور على مسدس يُشتبه باستخدامه في إطلاق النار.



وبحسب المعطيات الأولية، فإن المشتبه به هو زوج الضحية، وقد أطلق النار داخل منزل في المدينة مستهدفًا زوجته، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة، كما أصاب قريبة لها، قبل أن يخرج إلى الشارع ويطلق النار باتجاه نساء أخريات، إحداهن من المجتمع اليهودي، ما تسبب بإصابة عدد من السيدات بجروح متفاوتة.

وصرحت عائلة المشتبه بقتل زوجته في الرملة، أن الزوج يعاني من حالة نفسية، ولم تكن تتوقع أن يُقدم على قتل زوجته وإصابة شقيقته وامرأتين من المجتمع اليهودي.

وأفادت الطواقم الطبية أن المصابات نُقلن إلى مستشفى "شامير - أساف هروفيه"، حيث أُعلنت وفاة إحدى المصابات لاحقًا، فيما لا تزال ثلاث أخريات يتلقين العلاج، إضافة إلى حالة رابعة وُصفت بالطفيفة وتعاني من حالة هلع.

ووفق بيان خدمة "نجمة داود الحمراء"، فقد جرى التعامل مع البلاغ عند الساعة 07:21 صباحًا، حيث وصلت الطواقم إلى المكان وقدّمت الإسعافات الأولية قبل نقل المصابات إلى المستشفى، مشيرة إلى أن إحدى الحالات كانت حرجة جدًا وتخضع لمحاولات إنعاش، فيما وُصفت باقي الإصابات بين الخطيرة والمتوسطة والطفيفة.

من جانبها، أوضحت الشرطة أنه في بداية التحقيق جرى فحص خلفية "أمنية" محتملة للجريمة، قبل تحويل الملف إلى وحدة التحقيق المركزية في منطقة المركز لمواصلة التحقيق وكشف ملابسات الجريمة.

إصابة فتى (16 عامًا) بجروح خطيرة في اللد

أصيب فتى يبلغ من العمر 16 عامًا، بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة اللد.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى "شامير - أساف هروفيه" وهو بحالة خطيرة، بعد تقديم الإسعاف الأولي له في المكان.



وقال مسعفون وصلوا إلى الموقع إنهم عثروا على الفتى وهو ملقى على الرصيف، في حالة وعي مشوشة ويعاني من إصابات نافذة في جسده، حيث جرى تقديم العلاج له على الفور قبل نقله بسيارة علاج مكثف إلى المستشفى.

ووفقا للشرطة فإنها اعتقلت المشتبه به على خلفية حادثة إطلاق النار في اللد، وأسفرت عن إصابة الفتى بجروح خطيرة.

وتواصل قوات الشرطة أعمال البحث والتمشيط في المنطقة، في محاولة لتحديد مكان مشتبهين آخرين يُعتقد أنهم فرّوا من موقع الحادث فور وقوعه.

ووفقًا لمصادر التحقيق، لا تستبعد الجهات المختصة أن تكون الحادثة ناجمة عن "عبث بالسلاح"، في حين لا تزال ملابساتها قيد الفحص والتحقيق.

99 قتيلاً بينهم 9 نساء في المجتمع العربي منذ مطلع العام

يشهد المجتمع في البلاد تصاعدًا في حوادث العنف والجريمة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك جرائم الطعن والقتل في عدد من البلدات. وتُرجع الشرطة غالبية هذه الجرائم إلى خلافات جنائية وشخصية، فيما يشير متابعون إلى عوامل اجتماعية واقتصادية أعمق تسهم في تفاقم الظاهرة.

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع غير مسبوق في جرائم القتل داخل المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم، حيث ارتفعت الحصيلة إلى 99 قتيلاً. وتُظهر المعطيات أن نحو 95 من الضحايا قُتلوا بإطلاق النار، إلى جانب جرائم طعن، فيما قُتلت امرأة حرقًا داخل مركبة.

كما تشير الأرقام إلى أن أكثر من 50 من القتلى هم دون سن الثلاثين، بينهم 9 نساء، في حين قُتل 4 آخرون برصاص الشرطة، دون احتسابهم ضمن حصيلة جرائم القتل. وهذه الإحصائية لا تشمل الجرائم شرقي القدس.