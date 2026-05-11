تغريم بيكيه 200 ألف يورو في قضية تلاعب بالبورصة

خبرني - كشفت تقارير صحافية عن تورط جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة السابق، في قضية استغلال معلومات داخلية بالتعاون مع رجل الأعمال خوسيه إلياس، ما أدى إلى فرض هيئة سوق الأوراق المالية الإسبانية (CNMV) غرامة إجمالية قدرها 300 ألف يورو على الطرفين.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، تعود القضية إلى مطلع عام 2021، حين حصل بيكيه على معلومات مميزة وحصرية حول صفقة استحواذ مرتقبة لشركة "أتريس هيلث" على شركة "أسبي غلوبال"، وهي المعلومات التي لم تكن متاحة للجمهور آنذاك، واستغلها بيكيه لتنفيذ عملية شراء سريعة للأسهم قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ووفقاً للتحقيقات، قام بيكيه باستثمار نحو 240 ألف يورو لشراء أكثر من 104 آلاف سهم، لينجح في غضون أيام قليلة من بيعها عقب إشهار الصفقة وارتفاع قيمة الأسهم، محققاً ربحاً صافياً قدره 50 ألف يورو.

واعتبر المنظم المالي أن خوسيه إلياس ارتكب مخالفة بنقله معلومات سرية، بينما أدان بيكيه بإساءة استخدام السوق، وهو ما استوجب فرض غرامة بقيمة 200 ألف يورو على نجم الكرة السابق، وهي ضعف الغرامة المفروضة على شريكه، نظراً للعائد المادي الذي جناه من هذا التحرك غير القانوني في البورصة.

