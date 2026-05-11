أسعار الغاز في أوروبا تواصل التحليق

خبرني - جددت أسعار الغاز ارتفاعها في بورصات أوروبا اليوم الاثنين ولامست 545 دولارا للألف متر مكعب، مدفوعة بأزمة مضيق هرمز.

وافتُتحت العقود الآجلة لشهر يونيوعلى مؤشر TTF (أكبر مركز تداول في أوروبا، ويقع في هولندا) عند الساعة 00:50 بتوقيت موسكو عند 550.20 دولارًا (بارتفاع 2.6%).

وبحلول الساعة 09:33 بتوقيت موسكو، بلغ السعر 544.20 دولارًا (بارتفاع 1.4%). وتستند هذه الأسعار إلى سعر التسوية في اليوم السابق البالغ 536.50 دولارًا لكل ألف متر مكعب.

وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة تقارب 60% في مارس مقارنةً بفبراير، نتيجةً لتصاعد الصراع في الشرق الأوسط، متجاوزةً 600 دولار أمريكي لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ فبراير 2023، وفقًا لحسابات وكالة نوفوستي.

وفي أبريل، انخفضت الأسعار بنسبة 14%، لتصل إلى حوالي 540 دولارًا أمريكيًا لكل ألف متر مكعب.

وبلغ سعر الغاز ذروته خلال فترة الصراع، مسجلًا 853.7 دولارًا أمريكيًا لكل ألف متر مكعب، وذلك في 19 مارس، عندما أعلن سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، عن تضرر خطين من أصل 14 خط إنتاج للغاز الطبيعي المسال تابعة للشركة في قطر. ولم تصل الأسعار إلى هذا المستوى منذ أوائل يناير2023.

وشهدت أسعار الغاز ارتفاعًا ملحوظًا خلال عامي 2021 و2022. ولم تُسجّل مثل هذه الأسعار المرتفعة منذ عام 1996، أي منذ بدء تداول الغاز في أوروبا. وسُجّل الرقم القياسي التاريخي البالغ 3892 دولارًا أمريكيًا لكل ألف متر مكعب في أوائل ربيع 2022.