الإقراض الزراعي في جرش يرفع خطته التمويلية إلى 2.5 مليون دينار

الإقراض الزراعي في جرش يرفع خطته التمويلية إلى 25 مليون دينار

خبرني - قال مدير فرع مؤسسة الإقراض الزراعي في جرش محمد القرارعة، الاثنين، إن الخطة الإقراضية للمؤسسة في جرش للعام الحالي بلغت 2.5 مليون دينار، مقارنة بـ2.3 مليون دينار خلال العام الماضي، ما يعكس التوسع في تمويل المشاريع الزراعية داخل المحافظة.

وأوضح القرارعة أن مساحة المبنى الجديد الذي افتتح الاثنين تزيد على 350 مترا مربعا، وبلغت كلفته قرابة 60 ألف دينار، منها 10 آلاف دينار من مخصصات مجلس المحافظة.

وكان المدير العام للمؤسسة محمد دوجان افتتح المبنى الجديد لفرع المؤسسة في محافظة جرش برعاية محافظ جرش مالك خريسات، بهدف التسهيل على المراجعين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين.

وقال دوجان إن المؤسسة مستمرة بتقديم كافة إمكاناتها لدعم القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن محافظة جرش تمتلك ميزات زراعية وبشرية تسهم في تطوير المشاريع الزراعية والإنتاجية.

من جهته، أكد محافظ جرش مالك خريسات أن مؤسسة الإقراض الزراعي قدمت خدمات كبيرة للمزارعين، وأسهمت في دعم التنمية المستدامة من خلال تمويل العديد من المشاريع الزراعية في المحافظة.

وأشار رئيس اتحاد المزارعين حسين أبو العدس إلى أن المؤسسة أصبحت جهة موثوقة للمزارعين، وأسهمت في استصلاح الأراضي ودعم المشاريع الزراعية والحيوانية عبر القروض التي توفرها.

