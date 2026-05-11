بعد تصريحاتها الساخرة.. الزمالك يصعد ضد ياسمين عز

خبرني - كشفت تقارير إخبارية أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب قرر تحرير شكوى جديدة ضد الإعلامية ياسمين عز مقدمة البرامج على قناة "إم بي سي مصر" إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقالت ياسمين عز خلال حديثها: الزمالك يسير مثل القطر القشاش، ويمتلك حظًا كبيرًا أتمنى أن أحصل على نصفه، لاعبو الفريق لم يتعرضوا لإصابات قوية خلال مشوارهم، "مفيش حد وقع ولا اتمزق ولا أصيب برباط صليبي.. صحتهم غريبة جدًا وكأنهم شاربين شوربة أسد".

كما سخرت من اسم اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا قائلة: "اسمه بيزيرا أو بذرة أو بصارة بيرقص أي حد ولو كان يعمل مع المطرب رضا البحراوي لما فعل هذه الأمور".

ووفقا لأحدث التقارير فإن مجلس إدارة القلعة البيضاء قرر التصعيد مجددا وتقدم بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بسبب تكرار حديث المذيعة بشكل وصفه النادي بغير اللائق عن الزمالك خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت التقارير أن الشكوى تضمنت ما اعتبره النادي تجاوزات بحق الزمالك وجماهيره.

وأشار التقرير إلى أن الزمالك طالب في شكواه باتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية المتبعة في مثل هذه الحالات تجاه المذيعة مع التأكيد على ضرورة احترام النادي وجماهيره حتى وإن كانت القناة غير مصرية طالما أنها تبث من داخل الأراضي المصرية وضرورة خلو المحتوى الإعلامي من أي مواد قد تؤدي إلى زيادة التعصب والاحتقان بين الجماهير خاصة أن الواقعة ليست الأولى من نوعها للمذيعة نفسها.