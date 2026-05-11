إسرائيل تقصف قرية سورية في ريف محافظة القنيطرة

خبرني - قصف الجيش الإسرائيلي صباح اليوم قرية طرنجة في محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا بأكثر من عشرة قذائف هاون.

وأفادت مصادر أهلية في القنيطرة لـRT بأن الجيش الإسرائيلي استهدف محيط القرية والأراضي الزراعية المحيطة وبالتزامن مع ذلك قام الجيش بنصب حاجز عسكري قوامه 20 جنديا وعدة عربات عسكرية على مدخل بلدة جباتا الخشب.

وأشارت المصادر إلى أن هذا التصعيد الإسرائيلي خلق حالة من القلق والترقب في صفوف المواطنين السوريين خشية حصول تفاقم التصعيد في المنطقة.

ولم يسفر القصف الإسرائيلي عن إصابات بين المدنيين أو المزارعين المتواجين في أراضيهم في الوقت نفسه، بينما عاش المواطنون المحليون حالة ذعر جراء السقوط المكثف لقذائف الهاون الإسرائيلية في جوارهم. كما لم ترد معلومات عن اعتقال أي أحد من المواطنين السوريين في هذه المنطقة كما جرى في مرات سابقة.

ويواصل الجيش الاسرائيلي عملياته العسكرية في الجنوب السوري وتوغلاته المستمرة تحت غطاء من المسيرات والطيران الحربي في مناطق واسعة منه مع ما يترتب على ذلك من مداهمة للبيوت واعتقال المواطنين السوريين والتحقيق معهم داخل الأراضي المحتلة وتجريف الأراضي الزراعية وإقامة حواجز تفتيش على مفارق الطرق الرئيسية ونصب الكمائن في الطرق الفرعية وإطلاق النار العشوائي على المزارعين والرعاة في أراضيهم .