استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا

خبرني - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واحتجاز جثمانه في مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشاب أيمن الهشلمون (30 عاما) برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا.

وكان الشاب الهشلمون قد أصيب برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحام مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت معهد التدريب المهني المقابل للمخيم، وأطلقت وابلا كثيفاً من قنابل الغاز والصوت، والرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة الشاب الهشلمون في رأسه، إذ وُصفت حالته بالخطيرة، كما منعت طواقم الإسعاف الفلسطينية من الوصول إليه، حيث أُعلن استشهاده لاحقا.

وفي تطور لاحق، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي بشكل مباشر تجاه الصحفيين خلال اقتحام محيط المعهد، بالتزامن مع احتجاز عدد من الشبان داخله.

كما أغلقت الشارع الرئيس المحاذي لمخيم قلنديا بكلا الاتجاهين، ومنعت مرور المركبات.

بدوها، قالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل (15 عاما) بالرصاص المطاطي داخل مخيم قلنديا.

