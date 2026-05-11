(صناعة عمان) والغرفة الأوروبية للتجارة يبحثان آليات تعزيز الصادرات الى أوروبا

خبرني - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، اهمية الدور الذي تقوم به الغرفة الأوروبية للتجارة في الأردن، في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة التعاون بين غرف الصناعة وجيبا بما يؤدي الى زيادة الصادرات الصناعية الأردنية الى الاتحاد الأوروبي.

واضاف الجغبير خلال لقائه رئيس واعضاء مجلس ادارة الغرفة الأوروبية للتجارة في مبنى الغرفة، الاثنين، أن هناك قطاعات صناعية واعدة تملك الفرصة لزيادة صادراتها الى السوق الاوروبي، الذي يعتبر من الاسواق الهامة للصادرات الأردنية، موضحا ان مجلس ادارة الغرفة يسعى لتعزيز الصادرات الاردنية الى الاسواق التقليدية من جهة، والى الاسواق الواعدة من جهة أخرى، مع ضمان التنوع السلعي للمنتجات الأردنية ذات الجودة العالية، والتي ينقصها الترويج والدعم الفني، وذلك من خلال تقديم خدمة اختبار جاهزية التصدير للمنشآت الصناعية، والدراسات السوقية القائمة على تحليل فني لمتطلبات الاسواق العالمية، ورفع الكفاءات الفنية التصديرية، ومن ثم تشبيك المصنعيين الاردنيين مع المشتريين الاوروبين المحتملين.

من جهته اوضح رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الأردن المهندس محمد الصمادي، ان غرفة ستعمل على التنسيق مع غرف الصناعة والتجارة فيما يتعلق باللقاءات مع الملحقيين التجاريين الأوروبيين، وكذلك تنظيم الزيارات والبعثات الاقتصادية، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي، حيث شهدت صادرات المملكة الى الاتحاد الأوروبي ارؤتفاعا كبيرا خلال الشهرين الأوليين من 2026 بنسبة 72.3%، وبقيمة بلغت 112 مليون دينار مقابل 65 مليون دينار للفترة نفسها من 2025.

واضاف الصمادي ان الغرفة ستعمل على تنظيم ورش عمل توعوية بالمواصفات ومتطلبات دخول الاسواق الأوروبية بالتعاون مع خبراء مختصين في هذا المجال، وكذلك تعزيز الاستفادة من البرامج الاوروبية الخاصة بتبادل الخبرات ورفع قدرات الشركات والمؤسسات الأردنية التسويقية والادارية.



حضر اللقاء كل من اعضاء مجلس الغرفة الأوروبية المهندس بلال شاور الدكتور أنور عبيدات ، أيمن الرفاعي، رائد البيطار ومحمد علي القريوتي ، ومدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي ومدير الغرفة الأوروبية حسام عبدالهادي.