اختفاء مليوني حمار في مصر يثير القلق !

خبرني - حذر نقيب الفلاحين في مصر حسين أبو صدام، من التراجع الكبير في أعداد الحمير بالبلاد، مؤكدا أنه لغز يؤثر على التوازن البيئي ويشير إلى تجارة غير مشروعة قد تكون سببا في التراجع المفاجئ.

وقال أبو صدام في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "النهار"، الأحد، أن أعداد الحمير في مصر كانت تتجاوز 3 ملايين رأس خلال فترة التسعينيات، قبل أن تشهد تراجعا ملحوظا، موضحا أن التطور التكنولوجي ووسائل النقل الحديثة ساهمت في تراجع الاعتماد على الحمير خاصة داخل المدن.

لكنه أشار إلى أن التراجع الكبير يظل لغزا، خاصة مع استمرار دوره التاريخي كوسيلة للنقل والزراعة في الريف المصري، مضيفا أن هناك تجارة غير شرعية تعتمد على ذبح الحمير لتصدير جلودها بأسعار مرتفعة.

وأكد أن قيمة جلود الحمير أصبحت في بعض الأحيان أعلى من قيمة الحمار نفسه؛ ما يشجع على تنشط هذه التجارة غير المشروعة.

وحذر من التخلص العشوائي من لحوم الحمير، واتجاه بعض الأشخاص إلى إلقائها في المجاري المائية ما يؤدي إلى تلوث البيئة، بينما يتم توجيه بعضها إلى حدائق الحيوان كغذاء لبعض الحيوانات المفترسة.

ولفت إلى رصد حالات ذبح غير قانوني، مشيرا إلى واقعة جرت في مركز العدوة بمحافظة المنيا حيث ضُبط تاجر يذبح الحمير، والمفاجأة كانت في اعترافاته بعدما أكد حصوله على جلودها لبيعها بأسعار مرتفعة لتجار في الفيوم، بينما يتخلص من اللحوم بإلقائها في المصارف المائية.

وأكد أن تراجع أعداد الحمير لا يرتبط بمصر فقط، بل هو ظاهرة عالمية نتيجة التطور وتغير أنماط الحياة، لكنه أشار إلى ضرورة الحفاظ على التوازن البيئي.