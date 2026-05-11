جامعة البترا وجامعة عمّان الأهلية تقودان مشروعًا رياديًا لإنتاج غذاء وظيفي مبتكر يدعم صحة القولون

  • 11 أيار 2026
  • 13:19
خبرني - في إطار شراكة بحثية وصناعية متقدمة تعكس التكامل بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص، أجرى باحثون من جامعة البترا وجامعة عمّان الأهلية أولى تجاربهم الإنتاجية داخل خطوط التصنيع في شركة الألبان الأردنية، لإنتاج شنينة وظيفية مدعّمة بالبروبيوتك المغلف بتقنية الميكروكبسولات، إضافة إلى الأعشاب البحرية والمغنيسيوم.
ويهدف المشروع إلى تطوير منتجات غذائية مبتكرة تسهم في دعم صحة القولون والجهاز الهضمي، وتحسين جودة الحياة الصحية لدى المستهلك الأردني، من خلال توظيف أحدث التقنيات الحيوية في الصناعات الغذائية.
ويحظى المشروع بدعم من المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب دعم عمادتي البحث العلمي في الجامعتين، وذلك ضمن توجه وطني استراتيجي يهدف إلى تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تطبيقية ذات جدوى اقتصادية، تدعم الصناعة الوطنية وتعزز تنافسيتها.
ويعتمد المنتج على تقنية الميكروكبسولات التي تعمل على حماية البكتيريا النافعة الموجودة في منتجات الألبان، وضمان وصولها إلى القولون بكفاءة عالية، بما يسهم في تعزيز التوازن الميكروبي في الأمعاء والحد من اضطرابات الجهاز الهضمي. كما جرى تدعيم المنتج بمستخلصات الأعشاب البحرية والمغنيسيوم لدعم وظائف الجهازين العصبي والعضلي والجهاز الهضمي.
وحضر التجربة الإنتاجية الأولى من جانب جامعة البترا كلٌّ من الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، والسيدة هناء خلف، والآنسة نور الباز، فيما مثّل جامعة عمّان الأهلية الدكتور محمد ملكاوي. ومن جانب شركة الألبان الأردنية حضر كلٌّ من المهندس غازي جابر، والمهندس أحمد الحوراني، والمهندس أمجد عوايص، والمهندسة هدى الشامي.
ويجسّد هذا المشروع رؤية الجامعات الأردنية في تعزيز ربط البحث العلمي بالصناعة، وتحويل المعرفة الأكاديمية إلى قيمة مضافة حقيقية تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني

جامعة البترا تشارك في ختام مسابقة المشاريع الخضراء الصغيرة المبتكرة في الأردن
  • 2026-05-11 14:53
الاستاذ الدكتور عدي عريضة رئيسًا للجامعة الأميركية في مادبا
  • 2026-05-11 14:19
(الشرق الأوسط) توظّف التمريض التوعوي في تعزيز الأثر المجتمعي خلال المؤتمر الصحي الرابع
  • 2026-05-10 16:03
