مفاجأة .. ابستين عمان قاد مبادرة لرعاية اطفال اردنيين - تفاصيل جديدة

خبرني - يكشف الصندوق الاسود لطبيب التجميل الاردني المتهم بهتك عرض ٣ احداث انه اسس مبادرة عام ٢٠١٨ لرعاية اطفال اردنيين تحت عناوين الخير وملامسة اوجاع القاصرين .

والملفت ان صحيفة يومية خاصة روجت للطبيب ووصفته بالانسان الذي ياخد الطلاب في رحلات الى المولات والمطاعم والاماكن السياحية بحجة الرعاية في مبادرة شارك فيها ١٠٠ شاب وشابة اعمارهم بين ١٧ و٢٧ .

ووفق رصد موقع خبرني فان الصحيفة وصفت الطبيب المتهم بالمتحمس والمبتكر الذي يخلق اجواء تلبي رغبات الاطفال وميولهم كما اقام فعالية في مؤسسة حكومية اردنية بحضور مسؤولين تخللها وفق الصحيفة اغان وطنية .