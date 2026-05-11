مورينيو والصفقات الـ4.. الحل لإنهاء معاناة أسوأ مواسم ريال مدريد

خبرني - تواجه إدارة ريال مدريد حالة استنفار قصوى لوضع حد للموسم الذي وُصف بأنه "الأسوأ للنادي منذ عقدين"، حيث بدأت التحركات العاجلة لترميم "الملكي" بعد خسارة "الليغا" أمام الغريم التقليدي برشلونة (0-2)، في مشهد عكس غياب الروح والهوية عن الفريق تحت قيادة المدرب ألفارو أربيلوا.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن نقطة الانطلاق في خطة الإنقاذ تتمثل في إعادة جوزيه مورينيو إلى سدة الحكم الفني، مشيرة إلى أن "الكرة الآن في ملعب المدرب البرتغالي" الذي يمتلك تقارير مفصلة عن كل لاعب في القائمة.

وأكدت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز يرغب بشدة في منح مورينيو "عصا القيادة" مجدداً، معتمداً على قدرته في استعادة المستوى الذهني للاعبين الذين تراجع أداؤهم مع تشابي ألونسو وأربيلوا.

ووفقاً للتقرير، فإن الميركاتو المقبل سيتركز بشكل أساسي على الخط الخلفي، حيث يخطط النادي لضم 3 إلى 4 تعزيزات ضرورية.

وتأتي هذه التحركات في ظل حالة "اليقين" التي تحيط بمستقبل عدة أسماء:

المغادرون والمشكوك فيهم: تأكد رحيل ألابا، مع وجود شكوك قانونية وبدنية تحيط بكارفاخال، وميليتاو، وميندي، بالإضافة إلى غموض موقف الشاب راؤول أسينسيو.

البقاء والتدعيم: يظل الاعتماد حالياً على الرباعي أرنولد، روديغر، هويسين، وكاريراس، مع توجه النادي للتعاقد مع "لاعبين جاهزين" بدلاً من المواهب الشابة غير المختبرة.

تداعيات أزمة فالفيردي وتشواميني

أشارت "آس" إلى أن الواقعة المؤسفة التي كان بطلاها فالفيردي وتشواميني مؤخراً قد فتحت الباب أمام إمكانية إجراء تغييرات في خط الوسط، رغم أنها لم تكن ضمن الأولويات العاجلة مقارنة بالدفاع.

أما هجومياً، فيبدو الاستقرار هو العنوان، حيث سيعود الثنائي نيكو باز وإندريك لتدعيم المثلث الأساسي المكون من بيلينغهام، فينيسيوس، ومبابي.

تأتي هذه القرارات المتسارعة في محاولة لاحتواء الانقسام داخل غرفة الملابس وإعادة هيكلة القطاع الرياضي، قبل بدء الاستعدادات للموسم الجديد الذي لا يقبل فيه الجمهور المدريدي استمرار نزيف البطولات.