*
الاثنين: 11 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

اختبار تقنية جديدة لمحاربة السمنة ومشكلات الجهاز الهضمي

  • 11 أيار 2026
  • 12:34
اختبار تقنية جديدة لمحاربة السمنة ومشكلات الجهاز الهضمي

خبرني  - بدأ فريق من العلماء في روسيا الاختبارات السريرية على نظام جديد لتحليل المكروبات المعوية يفيد في مواجهة مشكلات السمنة واضطرابات الجهاز الهضمي.

وأشار خبراء من المعهد العلمي والتكنولوجي للصحة الأيضية في جامعة موسكو الطبية الحكومية الأولى إلى ان النظام الجديد يعتمد على تقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل المتعدد، ويقدم النتائج في نفس اليوم، ويساعد الأطباء على تصميم العلاج بما يتناسب مع تركيبة الميكروبات المعوية لكل شخص.

وأوضح الأكاديمي والباحث في أكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير إيفاشكين أن النظام الجديد يقيّم التركيبة الكمية للمكروبات المعوية، بما في ذلك البكتيريا الممرضة وفطريات Candida الموجودة في الأمعاء، وبتكلفة منخفضة، ويمكن استخدام هذه التقنية لعلاج أمراض الجهاز الهضمي، واضطرابات المناعة، واضطرابات القلق، والسمنة، وغيرها من الاضطرابات المرتبطة بمحور الأمعاء-الدماغ ومحور الأمعاء-المناعة.

من جهته أشار الباحث الروسي، رومان ماسلينيكوف إلى أن تحديد كمية البكتيريا الموجودة في الأمعاء سيساعد على وصف أدوية أكثر فعالية للذين يعانون من السمنة وأمراض الجهاز الهضمي، ووصف علاجات شخصية لكل مريض تعتمد على البروبيوتيك، مؤكدا أن الأبحاث ما تزال جارية في هذا المجال.

 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

اكتشاف مادة في الثوم تحسن قوة العضلات وتبطئ شيخوختها
اكتشاف مادة في الثوم تحسن قوة العضلات وتبطئ شيخوختها
  • 2026-05-11 16:26
الزنجبيل ودوره في تعزيز الرغبة الجنسية عند النساء
الزنجبيل ودوره في تعزيز الرغبة الجنسية عند النساء
  • 2026-05-11 15:27
حالات صحية خطيرة قد تبدأ بآلام الظهر
حالات صحية خطيرة قد تبدأ بآلام الظهر
  • 2026-05-11 15:23
دواء شائع للربو يظهر فعالية غير متوقعة ضد مرض الكبد الدهني
دواء شائع للربو يظهر فعالية غير متوقعة ضد مرض الكبد الدهني
  • 2026-05-11 13:58
دراسة تحدد عدد خطوات المشي اللازمة للحفاظ على الوزن بعد الحمية
دراسة تحدد عدد خطوات المشي اللازمة للحفاظ على الوزن بعد الحمية
  • 2026-05-11 12:16
تحذير من خطورة مخفية للمنتجات الحديثة الغنية بالبروتين
تحذير من خطورة مخفية للمنتجات الحديثة الغنية بالبروتين
  • 2026-05-11 10:29