اختبار تقنية جديدة لمحاربة السمنة ومشكلات الجهاز الهضمي

خبرني - بدأ فريق من العلماء في روسيا الاختبارات السريرية على نظام جديد لتحليل المكروبات المعوية يفيد في مواجهة مشكلات السمنة واضطرابات الجهاز الهضمي.

وأشار خبراء من المعهد العلمي والتكنولوجي للصحة الأيضية في جامعة موسكو الطبية الحكومية الأولى إلى ان النظام الجديد يعتمد على تقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل المتعدد، ويقدم النتائج في نفس اليوم، ويساعد الأطباء على تصميم العلاج بما يتناسب مع تركيبة الميكروبات المعوية لكل شخص.

وأوضح الأكاديمي والباحث في أكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير إيفاشكين أن النظام الجديد يقيّم التركيبة الكمية للمكروبات المعوية، بما في ذلك البكتيريا الممرضة وفطريات Candida الموجودة في الأمعاء، وبتكلفة منخفضة، ويمكن استخدام هذه التقنية لعلاج أمراض الجهاز الهضمي، واضطرابات المناعة، واضطرابات القلق، والسمنة، وغيرها من الاضطرابات المرتبطة بمحور الأمعاء-الدماغ ومحور الأمعاء-المناعة.

من جهته أشار الباحث الروسي، رومان ماسلينيكوف إلى أن تحديد كمية البكتيريا الموجودة في الأمعاء سيساعد على وصف أدوية أكثر فعالية للذين يعانون من السمنة وأمراض الجهاز الهضمي، ووصف علاجات شخصية لكل مريض تعتمد على البروبيوتيك، مؤكدا أن الأبحاث ما تزال جارية في هذا المجال.