880 قتيلا مدنيا على الأقل بالمسيّرات في السودان بين كانون الثاني ونيسان

الاثنين: 11 أيار 2026
  • 11 أيار 2026
  • 12:21
خبرني - أعلنت الأمم المتحدة الاثنين أن 880 مدنيا على الأقل قُتلوا بضربات بطائرات مسيّرة في السودان بين كانون الثاني ونيسان من العام الحالي، محذّرة من أن هذه الضربات تدفع النزاع نحو "مرحلة جديدة أكثر دموية".

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان بأن فريقه المعني بالسودان خلص إلى أن "ضربات الطائرات المسيّرة تسببت بمقتل 880 مدنيا على الأقل، أي أكثر من 80% من مجموع القتلى المدنيين المرتبطين بالنزاع، بين كانون الثاني ونيسان هذا العام"، فيما شدد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك على أن "الطائرات المسيّرة المسلحة باتت إلى حد بعيد السبب الرئيس لمقتل المدنيين".

