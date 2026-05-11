أوكرانيا تبلغ عن هجمات روسية واشتباكات رغم وقف إطلاق النار

خبرني - أفاد مسؤولون عسكريون ومحليون في أوكرانيا الاثنين، بوقوع غارات روسية بطائرات مسيّرة واشتباكات ميدانية خلال 24 ساعة، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

واتفق الطرفان الجمعة على وقف إطلاق النار من 9-11 أيار في إطار مساعي سلام تقودها الولايات المتحدة برئاسة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء أكثر من 4 سنوات من الحرب منذ الهجوم الروسي الشامل في 2022.

وأظهر وقف إطلاق النار الذي عبّر ترامب الجمعة عن أمله بتمديده بوادر توتر مبكرة بعدما تبادل الطرفان الأحد الاتهامات بخرقه.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إن موسكو امتنعت عن شنّ هجمات جوية وصاروخية واسعة النطاق، لكنها واصلت هجماتها على أجزاء من الجبهة الطويلة التي تتقدم فيها القوات الروسية.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا الأحد بانتهاك وقف إطلاق النار، قائلة إنها أسقطت 57 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال اليوم الماضي و"ردت بالمثل" في ساحة المعركة. ولم تبلغ على الفور عن الوضع في ساحة المعركة الاثنين.

وأعلن حاكم منطقة زابوريجيا في أوكرانيا عن مقتل شخص واحد وإصابة اثنين.

كما أفاد حاكم منطقة خيرسون جنوبي البلاد، بمقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين.

وذكرت أنباء أن 3 أشخاص أصيبوا في منطقة ميكولايف، و5 أصيبوا في منطقة خاركيف شمالي البلاد، و4 في منطقة دونيتسك الواقعة بشرق البلاد.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني عن تسجيل 180 اشتباكا ميدانيا على طول خط الجبهة خلال 24 ساعة، وأن القوات الروسية نشرت الأحد 8037 طائرة مسيّرة ملغومة إيرانية الصنع في هجمات على المناطق السكنية والمواقع العسكرية.