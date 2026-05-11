*
الاثنين: 11 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

أوكرانيا تبلغ عن هجمات روسية واشتباكات رغم وقف إطلاق النار

  • 11 أيار 2026
  • 12:19
أوكرانيا تبلغ عن هجمات روسية واشتباكات رغم وقف إطلاق النار

خبرني - أفاد مسؤولون عسكريون ومحليون في أوكرانيا الاثنين، بوقوع غارات روسية بطائرات مسيّرة واشتباكات ميدانية خلال 24 ساعة، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

واتفق الطرفان الجمعة على وقف إطلاق النار من 9-11 أيار في إطار مساعي سلام تقودها الولايات المتحدة برئاسة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء أكثر من 4 سنوات من الحرب منذ الهجوم الروسي الشامل في 2022.

وأظهر وقف إطلاق النار الذي عبّر ترامب الجمعة عن أمله بتمديده بوادر توتر مبكرة بعدما تبادل الطرفان الأحد الاتهامات بخرقه.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إن موسكو امتنعت عن شنّ هجمات جوية وصاروخية واسعة النطاق، لكنها واصلت هجماتها على أجزاء من الجبهة الطويلة التي تتقدم فيها القوات الروسية.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا الأحد بانتهاك وقف إطلاق النار، قائلة إنها أسقطت 57 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال اليوم الماضي و"ردت بالمثل" في ساحة المعركة. ولم تبلغ على الفور عن الوضع في ساحة المعركة الاثنين.

وأعلن حاكم منطقة زابوريجيا في أوكرانيا عن مقتل شخص واحد وإصابة اثنين.

كما أفاد حاكم منطقة خيرسون جنوبي البلاد، بمقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين.

وذكرت أنباء أن 3 أشخاص أصيبوا في منطقة ميكولايف، و5 أصيبوا في منطقة خاركيف شمالي البلاد، و4 في منطقة دونيتسك الواقعة بشرق البلاد.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني عن تسجيل 180 اشتباكا ميدانيا على طول خط الجبهة خلال 24 ساعة، وأن القوات الروسية نشرت الأحد 8037 طائرة مسيّرة ملغومة إيرانية الصنع في هجمات على المناطق السكنية والمواقع العسكرية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

وزير الخارجية السوري يبحث في بروكسل آفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية السوري يبحث في بروكسل آفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
  • 2026-05-11 16:28
الاتحاد الأوروبي يوافق على استعادة العلاقات التجارية مع سورية
الاتحاد الأوروبي يوافق على استعادة العلاقات التجارية مع سورية
  • 2026-05-11 15:40
إيران: وضعنا خططا لمواجهة تأثير الحصار الأميركي
إيران: وضعنا خططا لمواجهة تأثير الحصار الأميركي
  • 2026-05-11 14:55
إسرائيل تقصف قرية سورية في ريف محافظة القنيطرة
إسرائيل تقصف قرية سورية في ريف محافظة القنيطرة
  • 2026-05-11 14:48
تأكيد إصابتين جديدتين بفيروس هانتا بين ركاب سفينة هونديوس
تأكيد إصابتين جديدتين بفيروس هانتا بين ركاب سفينة هونديوس
  • 2026-05-11 14:09
880 قتيلا مدنيا على الأقل بالمسيّرات في السودان بين كانون الثاني ونيسان
880 قتيلا مدنيا على الأقل بالمسيّرات في السودان بين كانون الثاني ونيسان
  • 2026-05-11 12:21