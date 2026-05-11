*
الاثنين: 11 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • مستشار المرشد الإيراني يوجه كلمة إلى العرب والمسلمين باللغة العربية

مستشار المرشد الإيراني يوجه كلمة إلى العرب والمسلمين باللغة العربية

  • 11 أيار 2026
  • 11:40
مستشار المرشد الإيراني يوجه كلمة إلى العرب والمسلمين باللغة العربية

خبرني - وجه محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني كلمة باللغة العربية إلى العرب والمسملين حذرهم فيها من ثمن انخراطهم في مشروع إسرائيل الهادف لإشعال الفتن بين دولهم وبسط هيمنتها على أوطانهم.
وكتب المستشار محسن رضائي باللغة العربية على حسابه في منصة "إكس": "‏أيها العرب والمسلمون! إن غاية الكيانِ الصهيوني هي إشعال نار الفتن بين دولنا، ليبسط هيمنته على أوطانكم ومقدراتكم".
وأضاف: "إن الانخراط في هذا المشروع الخطيرِ له ثمن باهظ وعواقب وخيمة، ولا سيّما لأولئك الذين تدفعهم أطماعهم إلى ما يتجاوز حدود قدراتهم، فكونوا على قدر عال من اليقظة والبصيرة".

من جهته، قال مستشار القائد العام للثورة الإسلامية في الشؤون الدولية علي أكبر ولايتي: "الحرب المفروضة الثالثة هي لحظة حاسمة لطرد أمريكا من المنطقة وتراجع إمبراطوريتها".

وأضاف: "الولايات المتحدة ستُجبر قريبا على الخروج من المنطقة. إمبراطورية أمريكا آخذة في الانهيار حتما".

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

وزير الخارجية السوري يبحث في بروكسل آفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية السوري يبحث في بروكسل آفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
  • 2026-05-11 16:28
الاتحاد الأوروبي يوافق على استعادة العلاقات التجارية مع سورية
الاتحاد الأوروبي يوافق على استعادة العلاقات التجارية مع سورية
  • 2026-05-11 15:40
إيران: وضعنا خططا لمواجهة تأثير الحصار الأميركي
إيران: وضعنا خططا لمواجهة تأثير الحصار الأميركي
  • 2026-05-11 14:55
إسرائيل تقصف قرية سورية في ريف محافظة القنيطرة
إسرائيل تقصف قرية سورية في ريف محافظة القنيطرة
  • 2026-05-11 14:48
تأكيد إصابتين جديدتين بفيروس هانتا بين ركاب سفينة هونديوس
تأكيد إصابتين جديدتين بفيروس هانتا بين ركاب سفينة هونديوس
  • 2026-05-11 14:09
880 قتيلا مدنيا على الأقل بالمسيّرات في السودان بين كانون الثاني ونيسان
880 قتيلا مدنيا على الأقل بالمسيّرات في السودان بين كانون الثاني ونيسان
  • 2026-05-11 12:21