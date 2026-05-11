مستشار المرشد الإيراني يوجه كلمة إلى العرب والمسلمين باللغة العربية

خبرني - وجه محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني كلمة باللغة العربية إلى العرب والمسملين حذرهم فيها من ثمن انخراطهم في مشروع إسرائيل الهادف لإشعال الفتن بين دولهم وبسط هيمنتها على أوطانهم.

وكتب المستشار محسن رضائي باللغة العربية على حسابه في منصة "إكس": "‏أيها العرب والمسلمون! إن غاية الكيانِ الصهيوني هي إشعال نار الفتن بين دولنا، ليبسط هيمنته على أوطانكم ومقدراتكم".

وأضاف: "إن الانخراط في هذا المشروع الخطيرِ له ثمن باهظ وعواقب وخيمة، ولا سيّما لأولئك الذين تدفعهم أطماعهم إلى ما يتجاوز حدود قدراتهم، فكونوا على قدر عال من اليقظة والبصيرة".

من جهته، قال مستشار القائد العام للثورة الإسلامية في الشؤون الدولية علي أكبر ولايتي: "الحرب المفروضة الثالثة هي لحظة حاسمة لطرد أمريكا من المنطقة وتراجع إمبراطوريتها".

وأضاف: "الولايات المتحدة ستُجبر قريبا على الخروج من المنطقة. إمبراطورية أمريكا آخذة في الانهيار حتما".