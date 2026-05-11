الوحدات يحصل على الرخصة الآسيوية لموسم 2026-2027

خبرني - حصل نادي الوحدات على الرخصة الآسيوية لموسم 2026-2027، بعد قرار لجنة الترخيص بالاتحادين الاردني الآسيوي.

وقررت اللجنة منح الرخصة الآسيوية التي تتيح للنادي المشاركة في البطولات الآسيوية لموسم 2026- 2027، بعد الإجراءات التي قام بها النادي لإنجاز معايير ملف الترخيص الآسيوي وتحميلها على النظام المخصص لهذه الغاية للحصول على الرخصة الآسيوية.

وكشف مسؤول الملف الآسيوي بسام شلباية أنه تم تنفيذ جميع المتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة الآسيوية بعد عمل منظم وجهد احترافي كبير بإشراف أمين سر النادي وليد السعودي وسكرتير النادي علي راغب ومحاسب النادي شادي الفيومي وبالتنسيق مع إدارة نشاط كرة القدم.

ولفت إلى أن الهيئة الإدارية للنادي قامت بتوفير كافة التسهيلات للحصول على الترخيص الآسيوي.

وتم تطبيق معايير الترخيص المعتمدة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وهي المعايير الرياضية والموظفين ومعايير البنية التحتية والمعايير القانونية والمعايير المالية وتم تحميل جميع الوثائق على نظام الترخيص المعتمد وذلك بإشراف وتنسيق جميع المتطلبات مع رئيس قسم الترخيص بالاتحاد الاردني لكرة القدم ابراهيم قاقيش الذي عمل على تقديم جميع التسهيلات لإنجاز المعايير الآسيوية لإتمام الملف الآسيوي للترخيص.

وأضاف أن مجلس الإدارة أوفى بالإلتزامات المالية تجاه اللاعبين بتسديد الدفعات المترتبة عليه وإجراء المخالصات المالية بالمبالغ المترتبة على النادي، ليكون نادي الوحدات من الأندية الأردنية التي تستكمل الإجراءات المتعلقة بمتطلبات الترخيص والحصول على الرخصة الاسيوية.