مشروبات تخرّب مينا الأسنان

خبرني - أظهرت دراسة نشرتها مجلة Bioengineering أن بعض المشروبات الحمضية والغازية تلحق ضررا كبيرا بمينا الأسنان.

حاول العلماء خلال الدراسة اختبار تأثير بعض المشروبات الشائعة على صحة الأسنان، وفحصوا تأثيرها على 42 سنا بشريا، إذ غمروا بعض تلك الأسنان بمشروبات الكولا، وبعضها بعصير الليمون والبرتقال، وبعضها بالقهوة، وقسم تم غمره في غسولات الفم، وقسم آخر في لعاب اصطناعي، وعلى مدى خمسة أيام، راقب العلماء تحت المجهر كيف تؤثر تلك المشروبات على المينا وأسطح الأسنان.

وأظهرت النتائج أن مشروبات الكولا وعصير الليمون تترك هي الأشد ضررا على الأسنان، إذ تسببت بظهور خشونة مسامية واضحة على المينا بالإضافة إلى علامات فقدان المعادن والعناصر الرئيسية من الأسنان، كما أحدث عصير البرتقال أيضا تغيرات ملحوظة بمينا الأسنان، لكن بدجة أقل، أما القهوة فتسببت بتصبغات في مينا الأسنان، بينما لم يكن لغسول الفم أي تأثير يذكر.

يؤكد الباحثون أن الدراسة أُجريت في المختبر، ولا تحاكي تماما الظروف الموجودة في الفم، حيث تتأثر الأسنان باللعاب والنظام الغذائي والنظافة، لكن نتائج الدراسة تشير إلى أن الاستهلاك المنتظم للمشروبات الحمضية يزيد من خطر تآكل مينا الأسنان.

ويحذّر الأطباء أيضا من المشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر الذي يمكن أن يتفاعل مع البكتيريا الفموية، مسببا تسوس الأسنان.