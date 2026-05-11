"الشرق الأوسط" تفتتح معرض الأيام العلمية بشراكات تعليمية وتقنية نوعية

  • 11 أيار 2026
خبرني - رعى رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط الدكتور يعقوب ناصر الدين افتتاح أعمال معرض الأيام العلمية الذي نظمته كلية الآداب والعلوم التربوية، والذي ضم مشاريع وتطبيقات ركّزت على توظيف الذكاء الاصطناعي والأدوات التكنولوجية في تطوير عمليتي التعليم والتعلّم.
شهد المعرض حضور نائب رئيسة الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد اللوزي، وعميدة كلية الآداب والعلوم التربوية الدكتورة آيات المغربي، وعدد من الشركاء وممثلي القطاعات المختلفة.
وتضمّنت الفعاليات مجموعة من العروض التفاعلية والمبادرات التطبيقية، أبرزها برنامج "الباص الكيميائي" بالتعاون مع الجمعية الكيميائية الأردنية، والذي قدّم تجارب علمية حيّة عززت مفهوم التعلّم القائم على الاستكشاف والتجريب.
وشاركت في المعرض مجموعة من المؤسسات والشركات المتخصصة، من بينها: MRT Jordan، وCuzlearn، وHive Incision 5، وSmart Math EdTeach Studio، إضافة إلى مدارس الحصاد التربوي.

