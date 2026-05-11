"الشرق الأوسط" تعلن المراكز الأولى للموسم الثالث من "منشد الجامعات"

خبرني - رعى نائب رئيس هيئة المديرين في جامعة الشرق الأوسط الدكتور أحمد ناصر الدين، حفل اختتمت فعاليات الموسم الثالث من مسابقة "منشد الجامعات"، بحضور رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، وعميدة كلية الآداب والعلوم التربوية الدكتورة آيات المغربي، إلى جانب عمداء الكليات، وأعضاء لجنة التحكيم، وعدد من الطلبة المشاركين من مختلف الجامعات الأردنية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور ناصر الدين إن هذه المسابقة تسهم في ترسيخ القيم الثقافية والإنسانية داخل البيئة الجامعية، مشيرًا إلى أهمية رعاية المواهب الشابة بوصفها جزءًا من بناء الوعي والهوية الثقافية لدى الطلبة.

من جانبها، بينت الدكتورة آيات المغربي، خلال الحفل الذي أداره الإعلامي الدكتور سليم شريف، أن مشاركة 21 جامعة أردنية في الموسم الثالث تعكس تصاعد المكانة التي باتت تحظى بها المسابقة على المستوى الجامعي.

واختُتم الحفل بتكريم الطلبة الفائزين، حيث حصد الطالب خالد التايه من الجامعة الهاشمية المركز الأول، فيما جاء الطالب سليم شرف من جامعة العلوم الإسلامية العالمية في المركز الثاني، وتقاسم المركز الثالث كل من الطالب أحمد المصري من الجامعة الألمانية الأردنية، والطالب رضوان يحيى من جامعة الزيتونة الأردنية.