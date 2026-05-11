3 ناقلات نفط تغادر مضيق هرمز بعد إيقاف أجهزة التتبع

خبرني - أظهرت بيانات شحن من كبلر ومجموعة بورصات لندن الاثنين أن ثلاث ناقلات تحمل النفط الخام غادرت مضيق هرمز الأسبوع الماضي والأحد مع إيقاف تشغيل أجهزة التتبع لتفادي الهجمات الإيرانية، مما يسلط الضوء على ازدياد التوجه إلى مواصلة صادرات النفط من الشرق الأوسط.

وأشارت البيانات إلى أن ناقلتي نفط عملاقتين وهما (آجيوس فانوريوس1) و (كيارا إم.)، تحمل كل منهما مليوني برميل من النفط العراقي، عبرتا المضيق الأحد.

وأظهرت البيانات أيضا أن الناقلة آجيوس فانوريوس1 تتجه إلى فيتنام لتفريغ حمولتها في مصفاة ومجمع نغي سون للبتروكيماويات في 26 أيار. ولم تتمكن الناقلة من عبور المضيق في محاولتين سابقتين على الأقل منذ أن حملت خام البصرة المتوسط في 17 نيسان.

وأظهرت بيانات كبلر أن الناقلة كيارا إم. غادرت الخليج الأحد مع إيقاف تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال فيها.

ولم تتضح حتى الآن وجهة الناقلة التي ترفع علم سان مارينو وتحمل مليوني برميل من النفط الخام العراقي. وتدير شركة مقرها شنغهاي الناقلة وتمتلكها جهة مسجلة في جزر مارشال. ولم يتسن الاتصال بالشركات بعد لأن تفاصيل الاتصال بها ليست علنية.

وذكرت بيانات كبلر أن ناقلة النفط العملاقة بصرة إنرجي حملت مليوني برميل من خام زاكوم العلوي من مرفأ زيركو التابع لشركة بترول أبو ظبي الوطنية للنفط (أدنوك) في أول أيار وغادرت مضيق هرمز في السادس من أيار.

ووفقا للبيانات، فرغت الناقلة التي ترفع علم بنما حمولتها في محطات ناقلات النفط في الفجيرة في الثامن من أيار.

ولم يتضح حتى الآن الشركة التي استأجرت الناقلة التي تملكها وتديرها شركة سينوكور للشحن.

وسيرت أدنوك ومشترين منها في الآونة الأخيرة ناقلات عدة محملة بالنفط الخام عبر مضيق هرمز في محاولة لتحريك كميات من النفط تعطلت في الخليج بسبب الأزمة في الشرق الأوسط.