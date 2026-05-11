ضبط 3 مصريين حاولوا التسلل إلى مكة بطريقة سينمائية

خبرني - أعلنت وزارة الداخلية السعودية ضبط قوات أمن الحج مواطنا لنقله 3 مقيمين مصريين مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج، حاولوا التسلل إلى مكة عبر الصحراء للهروب من المراقبة الأمنية.

وأوضحت الوزارة أن المضبوطين حاولوا الدخول إلى "العاصمة المقدسة" وتجاوز مراكز الضبط الأمني عبر الأودية دون الحصول على تصريح بالحج، مشيرة إلى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الداخلية السعودية، محاولة المتهمين التخفي والتسلل من جانب أحد الجسور ثم استقلال سيارة على أحد الطرق، قبل أن توقفهم الشرطة التي راقبت تحركهم عن طريق الجو.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أكدت أن الحصول على تصريح حج نظامي شرط أساسي لأداء الفريضة، داعية إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة.

وأشارت الوزارة إلى ترحيل المخالفين لأنظمة الحج من المقيمين إلى بلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

وحذرت من تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال بحق حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، ممن يحاولون الدخول إلى مكة والمشاعر المقدسة والبقاء فيهما، اعتبارا من 1 ذي القعدة حتى نهاية يوم 14 ذي الحجة.