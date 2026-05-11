دوا ليبا تقاضي سامسونغ وتطالب بتعويض ضخم بسبب صورة إعلانية

خبرني - رفعت نجمة البوب البريطانية دوا ليبا دعوى قضائية ضد شركة سامسونغ، مطالبة بتعويض لا يقل عن 11 مليون جنيه إسترليني متهمة إياها باستخدام صورتها للترويج لأجهزة تلفزيون من دون إذنها.

وبحسب الدعوى، استخدمت "سامسونغ" صورة للمغنية على عبوات أجهزة تلفزيون "Crystal" بقياس 43 بوصة للترويج لقناة الموسيقى "XITE Hits". وتقول دوا ليبا إن الصورة التُقطت لها خلف الكواليس خلال مهرجان موسيقي عام 2024، وإنها تملك حقوق استخدامها.

وأكد فريقها القانوني أن الصورة ظهرت على عدد كبير من الأجهزة المباعة في الولايات المتحدة، ما دفع بعض المعجبين إلى شراء التلفزيونات ظناً منهم أن النجمة تروج للمنتج أو ترتبط بحملة إعلانية مع سامسونغ.

وجاء في الدعوى المقدمة أمام محكمة فيدرالية في كاليفورنيا أن الشركة استخدمت صورة دوا ليبا "من دون تصريح أو ترخيص"، ما تسبب في تضليل المستهلكين وتحقيق أرباح مرتبطة باسمها وشهرتها.

وأشارت محاميتها كريستين ليبيرا إلى أن دوا ليبا "انتقائية جداً" في تعاقداتها التجارية، مؤكدة أنها لم تكن لتوافق على شراكة مع سامسونغ بهذه الطريقة. كما تضمنت الدعوى تعليقات لمعجبين قالوا إن ظهور صورة المغنية على العبوة شجعهم على شراء الجهاز.



وتعد دوا ليبا، البالغة من العمر 30 عاما، من أبرز نجمات البوب في العالم، وقد أبرمت عقودا إعلانية مع علامات عالمية مثل "نسبريسو" و"بورشه" و"بوما".

ولم تقدم سامسونغ حتى الآن ردها الرسمي على الدعوى القضائية.