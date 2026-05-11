حظر رسمي بعد وفاة ضياء العوضي - هل يطوي صفحة (نظام الطيبات)؟

خبرني - تشهد مصر تحرّكًا رسميًا وإعلاميًا لمواجهة الانتشار المتزايد لما يُعرف بـ"نظام الطيبات" الغذائي المثير للجدل، وهو نظام يدعو إلى رفض العلاج بالأدوية التقليدية واستبداله بنظام غذائي، غير قائم على أسس علمية، وذلك رغم وفاة مؤسسه الطبيب المصري ضياء العوضي في الإمارات الشهر الماضي.

مخاوف على الصحة العامة

ويُعرف "نظام الطيبات"، أو "نظام العوضي"، بأنه نظام غذائي ارتبط بالطبيب الراحل، ويقوم على فكرة أن عددًا من الأمراض، بما فيها الأمراض المزمنة، يمكن علاجها أو التحكم فيها عبر نظام غذائي محدد، مع الدعوة إلى تقليل أو إيقاف الأدوية ، وهي أفكار اعتبرتها الجهات الطبية غير علمية ومحفوفة بالمخاطر.

كما دعا العوضي إلى تجنب تناول أطعمة كثيرة منتشرة، بينها البيض والدجاج ومنتجات الألبان، وفي المقابل كان لا يرى بأسا مثلا من تناول اللحوم الحمراء أو السكر أو تدخين السجائر، وللعلم فقد كان هو نفسه مدخنا شرها منذ مرحلة الشباب.

وبعد حوالي أسبوعين من وفاته، التي أشعلت نظريات المؤامرة، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حظر نشر أو بث أو تداول أي محتوى مصوّر أو مسموع أو مكتوب منسوب إلى الطبيب الراحل، بعد تحذيرات من وزارة الصحة من خطورة هذا المحتوى على الصحة العامة. كما ألزم القرار وسائل الإعلام والمنصات الرقمية بعدم إعادة نشر هذه المواد.



وفي هذا السياق، أورد موقع مصراوي شهادات عن تداعيات خطيرة لممارسات "نظام الطيبات"، من بينها حالة مريض توفي بعد رفضه تدخّلات طبية عاجلة شملت الغسيل الكلوي والقسطرة وتناول الأدوية، رغم تحذيرات الفريق الطبي ، حيث وقّع إقرارًا رسميًا برفض العلاج قبل أن تتدهور حالته الصحية ويفارق الحياة.

كما أشار الموقع إلى حالة سيدة توقفت عن علاج مرض الذئبة الحمراء بعد تأثرها بمحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي يروّج للاكتفاء بالنظام الغذائي بديلًا عن الأدوية، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية.

"نظام العوضي"… بين الترويج الغذائي والتحذير الطبي

كان ضياء العوضي يعمل استشاريا للرعاية المركزة وعلاج الألم، وكان عضو هيئة تدريس سابق بجامعة عين شمس، قبل أن يثير الجدل بـ"نظام الطيبات"، فقامت نقابة الأطباء المصرية بإسقاط عضويته منتصف فبراير/ شباط "بسبب مخالفات عديدة، نسبت إليه". وعليه قامت وزارة الصحة والسكان في مارس/ آذار بإغلاق عيادته الخاصة بحي مدينة نصر وإلغاء تراخيص مزاولته لمهنة الطب.

ونقلت صحيفة "الصحافة اليوم" عن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية ، حسام عبد الغفار، قوله "إن ممارسات ضياء العوضي ثبت أنها تُعرّض المرضى وصحتهم للخطر، ولا يمكن السماح بها، مؤكدًا أن أي شخص يُسحب منه ترخيص مزاولة المهنة أو يُشطب من نقابة الأطباء لا يكون مؤتمنًا على صحة المرضى".

وأوضح عبد الغفار أن ما قامت به نقابة الأطباء، من إسقاط عضويته، ووزارة الصحة، من إلغاء لترخيص مزاولته مهنة الطب، جاء بعد صدور تصريحات وُصفت بأنها خطيرة، وتتعارض مع العلوم الطبية، وقد تُعرّض حياة المرضى للخطر. وشدد على أنه لا ينبغي التعامل مع هذه الأفكار باعتبارها مجرد اختلاف في الرأي، بل هي أفكار ثبت بالأدلة والقرارات الرسمية أنها تُلحق أضرارًا بالصحة العامة، لافتًا إلى أن صاحبها لم يعد مصرحًا له بإبداء أي رأي طبي.

وأضاف أن تشخيص المرض ووضع العلاج المناسب يُعد حقًا حصريًا للطبيب المرخّص، مشيرًا إلى أن من لا يحمل تصريحًا رسميًا بمزاولة المهنة لا يحق له تشخيص الأمراض أو علاجها.