الاثنين: 11 أيار 2026
الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول بين روسيا والسعودية يدخل حيز التنفيذ

خبرني - تدخل اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول السياحية بين روسيا والسعودية حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الاثنين.
وبموجب الاتفاقية، سيكون بإمكان المواطنين الروس الوجود على أراضي السعودية لمدة 90 يوما في غضون عام، دون حق العمل أو التعليم أو الإقامة في المملكة.

ويشار إلى أن الزيارات للأغراض غير السياحية، إضافة إلى أداء فريضة الحج أو العمرة، ستتطلب الحصول على تأشيرة.
وسيتمتع السعوديون بحقوق مماثلة في ما يخص زيارة روسيا.

وحسب بيانات وزارة الخارجية الروسية، فإن عدد زيارات السعوديين لروسيا ازداد بنسبة 35% في عام 2025، وبلغ عددهم نحو 60 ألف شخص، بينما ازداد عدد زيارات المواطنين الروس للسعودية بنسبة 42% خلال العام ذاته، وبلغ عددهم أكثر من 50 ألف سائح.

يذكر أن الاتفاقية حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول بين روسيا والسعودية تم توقيعها في الرياض يوم 1 ديسمبر 2025.

إيران تعلن توقف جميع الموانئ العربية في الخليج عن العمل
  • 2026-05-11 14:18
  • 2026-05-11 14:18
أبوظبي تطلق 24 مشروعاً جديداً للشراكة مع القطاع الخاص
  • 2026-05-11 12:51
  • 2026-05-11 12:51
ضبط 3 مصريين حاولوا التسلل إلى مكة بطريقة سينمائية
  • 2026-05-11 09:46
  • 2026-05-11 09:46
الإمارات تعلن استئناف التعليم الحضوري في المدارس الاثنين
  • 2026-05-11 08:12
  • 2026-05-11 08:12
الامارات .. زوج يسمّي زوجته على الهاتف «طليقتي» والزوجة ترفع قضية !!
  • 2026-05-10 21:29
  • 2026-05-10 21:29
الامارات .. رجل يستولي على قيمة عقار وسيارة رياضية بإجمالي 1.73 مليون درهم من امرأة
  • 2026-05-10 21:05
  • 2026-05-10 21:05