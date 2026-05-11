الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول بين روسيا والسعودية يدخل حيز التنفيذ

خبرني - تدخل اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول السياحية بين روسيا والسعودية حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الاثنين.

وبموجب الاتفاقية، سيكون بإمكان المواطنين الروس الوجود على أراضي السعودية لمدة 90 يوما في غضون عام، دون حق العمل أو التعليم أو الإقامة في المملكة.

ويشار إلى أن الزيارات للأغراض غير السياحية، إضافة إلى أداء فريضة الحج أو العمرة، ستتطلب الحصول على تأشيرة.

وسيتمتع السعوديون بحقوق مماثلة في ما يخص زيارة روسيا.

وحسب بيانات وزارة الخارجية الروسية، فإن عدد زيارات السعوديين لروسيا ازداد بنسبة 35% في عام 2025، وبلغ عددهم نحو 60 ألف شخص، بينما ازداد عدد زيارات المواطنين الروس للسعودية بنسبة 42% خلال العام ذاته، وبلغ عددهم أكثر من 50 ألف سائح.

يذكر أن الاتفاقية حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول بين روسيا والسعودية تم توقيعها في الرياض يوم 1 ديسمبر 2025.