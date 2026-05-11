الأردن.. %3.6 نسبة تراجع عدد الزوار الدوليين خلال شهرين

خبرني - وصل عدد الزوار الدوليين إلى 1,094,670 زائرا خلال أول شهرين من العام الحالي، وفقا لبيانات رسمية لوزارة السياحة والآثار.

وبحسب البيانات، توزع الزوار على قسمين؛ الأول زوار اليوم الواحد، وبلغ عددهم 191,067 زائرا، بينما بلغ عدد سياح المبيت 903,603 سياح.

ووفقًا للبيانات، فإن غالبية الزوار كانوا من الأردنيين المقيمين في الخارج، وبالمرتبة الثانية جاءت السعودية، ثم سوريا، ثم فلسطين.

وأشارت البيانات إلى أن غالبية الزوار قدموا إلى الأردن من خلال المعابر البرية بنسبة 61.5%.

ومقارنة بذات الفترة من العام الماضي، تراجع عدد الزوار بنسبة 3.6%، حيث وصل عدد الزوار الدوليين خلال ذات الفترة (كانون الثاني وشباط) من العام الماضي إلى 1,136,084 زائرًا، وتوزع الزوار على قسمين؛ الأول زوار اليوم الواحد وبلغ عددهم 198,449 زائرًا، بينما بلغ عدد سياح المبيت 937,635 سائحًا.

وأكدت وزارة السياحة والآثار، في وقت سابق، سعيها إلى تعزيز أداء القطاع السياحي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تطوير المنتج السياحي والبنية التحتية السياحية، وتحسين تجربة الزائر، وتكثيف الحملات التسويقية، والتركيز على الأنماط السياحية المختلفة، وتنويع الأسواق المستهدفة، لضمان استمرار النمو وخلق فرص عمل وترسيخ مكانة الأردن كوجهة سياحية عالمية.

كما أكد البنك المركزي، في وقت سابق، انخفاض الدخل السياحي خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 3.8% ليبلغ 1.65 مليار دولار، وذلك مقارنة بارتفاع نسبته 8.9% ليبلغ 1.72 مليار دولار خلال ذات الربع من عام 2025.

