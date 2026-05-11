بدء تنفيذ رفع أجور النقل في الأردن.. تعرف على الأسعار الجديدة

خبرني - بدأ العمل رسميا، صباح يوم الاثنين، بتعديل أجور النقل العام في كافة أنحاء المملكة بعد دخول القرار حيز التنفيذ؛ حيث شملت التعديلات رفع فتحة عداد التكسي لتصبح 39 قرشا نهارا و40 قرشا ليلا، مع زيادة تعرفة الكيلومتر الواحد.

وأوضح نقيب أصحاب مكاتب التكسي، محمد الحديد، أن مراكز الفحص باشرت تعديل العدادات لضمان الالتزام بالنسب الجديدة المعتمدة من مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وفي السياق ذاته، شمل القرار رفع أجور "باص عمان" و"الباص سريع التردد" (BRT) بمقدار 5 قروش داخل حدود العاصمة، فيما ارتفعت أجور النقل للحافلات العاملة على خطوط المحافظات، لا سيما خطي (عمان - الزرقاء) و(عمان - مأدبا)، بمقدار 10 قروش.

كما دخل رفع تعرفة النقل عبر التطبيقات الذكية بنسبة 20% حيز التنفيذ، وفقا لما صرحت به الناطقة باسم هيئة تنظيم النقل البري عبلة الوشاح، لتشمل الزيادات كافة أنماط النقل العمومي باستثناء العقبة حاليا.

ومن جانبها، أعلنت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة، لينا أبو عيطة، عن تمديد ساعات الدوام في مراكز تعديل العدادات حتى الساعة السابعة والنصف مساء، لاستيعاب أعداد المركبات العمومية.

ويأتي هذا التحديث في الأجور ليغطي كلا من التكسي، والسرفيس، والحافلات المتوسطة والكبيرة، ضمن خطة الهيئة لمواكبة كلف التشغيل، وسط دعوات للمواطنين بالالتزام بالأجور الرسمية المعلنة بدءا من تعاملات اليوم.