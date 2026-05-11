دراسة مفاجئة: ليلة بلا نوم قد تؤدي إلى تأثيرات في الدماغ تشبه ألزهايمر

خبرني - كشف باحثون عن تأثير مقلق لليلة واحدة من الحرمان من النوم على الدماغ البشري، حيث تظهر تغيرات عصبية وسلوكية تشبه إلى حد كبير بعض أعراض مرض ألزهايمر.

وأجرى فريق بحثي من جامعة إيبادان في نيجيريا مراجعة شاملة لعدد كبير من الدراسات الطبية التي تناولت العلاقة بين قلة النوم والذاكرة ووظائف الدماغ، خلال الفترة الممتدة من عام 2000 إلى 2025، بهدف فهم كيفية تأثر الدماغ بالحرمان من النوم.

وتوصل الباحثون إلى أن حتى فترات قصيرة من الأرق أو قلة النوم قد تُحدث اضطرابات ملحوظة في الدماغ، تشمل ضعف التواصل بين الخلايا العصبية، وزيادة الالتهابات التي تؤثر على الذاكرة، وتراكم السموم، إضافة إلى انخفاض إنتاج خلايا دماغية جديدة.

وتتشابه هذه التغيرات مع بعض الآليات المرتبطة بمرض ألزهايمر، وهو مرض تنكسي تدريجي يصيب الدماغ، يؤدي إلى تدهور الذاكرة والقدرات الإدراكية مع مرور الوقت.

وأوضح الباحثون أن البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما يحتاجون عادة إلى 7 إلى 9 ساعات من النوم يوميا، بينما يحتاج الأطفال إلى ساعات أطول لدعم نمو الدماغ بشكل سليم.

ورغم اعتقاد البعض أن السهر قد يساعد على الدراسة أو إنجاز العمل، فإن النتائج تشير إلى أن الحرمان من النوم يؤدي إلى تراجع الأداء العقلي في اليوم التالي بدلا من تحسينه.

فقد بينت النتائج أن قلة النوم تؤثر سلبا على القدرة على التعلم، وتزيد من صعوبة تذكر المعلومات، وترفع احتمالية حدوث أخطاء في الذاكرة، كما تؤدي إلى تقلبات مزاجية واضطرابات في اتخاذ القرار، وضعف معالجة الذكريات العاطفية.

وأشار الباحثون، في دراستهم المنشورة بمجلة IBRO Neuroscience Reports، إلى أن اضطرابات النوم تؤثر بشكل مباشر على كفاءة التعلم والذاكرة وكفاءة التشابكات العصبية، حتى إن الحرمان القصير من النوم يقلل من مرونتها ووظيفتها.

كما ركزت الدراسة على منطقة الحصين في الدماغ، وهي المسؤولة عن تحويل الذكريات من قصيرة المدى إلى طويلة المدى، حيث تقوم خلال النوم بإعادة تنظيم الذكريات عبر موجات كهربائية خاصة تُعرف بالموجات الحادة.

وبيّنت النتائج أن النوم يلعب دورا أساسيا في تثبيت الذكريات وتعزيزها، بينما يؤدي نقصه إلى ضعف في عمل الحصين وتراجع في القدرة على تخزين المعلومات، إضافة إلى تراكم الفضلات العصبية.

كما أظهرت أن ليلة واحدة فقط من الحرمان من النوم قد ترتبط بزيادة مستويات بروتينات مثل بيتا-أميلويد وتاو، وهي بروتينات ترتبط بمرض ألزهايمر عند تراكمها في الدماغ.

وفي المقابل، يؤكد الباحثون أن هذه التغيرات الناتجة عن قلة النوم يمكن عكسها عادة من خلال النوم الجيد، على عكس التغيرات المرتبطة بألزهايمر.

واختتم الفريق توصياته بضرورة الالتزام بجدول نوم منتظم والحصول على الساعات الموصى بها من النوم، مع تقليل استخدام الشاشات قبل النوم، بسبب تأثير الضوء الأزرق على هرمون النوم.

كما نصحوا بجعل بيئة النوم أكثر هدوءا وظلاما واعتدالا في الحرارة، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من القيلولات القصيرة التي تتراوح بين 10 و30 دقيقة، والتي تساعد على تحسين التركيز والذاكرة والمزاج بعد فترات من قلة النوم.