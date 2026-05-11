الاثنين: 11 أيار 2026
أميركا تعلن إصابة مواطنين بفيروس هانتا على متن سفينة هونديوس

خبرني - أعلنت وزارة الصحة الأمريكية إصابة مواطنين اثنين من ركاب سفينة "هونديوس" السياحية بفيروس هانتا.
وبحسب السلطات تبين أن أحد الأمريكيين السبعة عشر الذين تم إجلاؤهم من السفينة السياحية التي شهدت تفشي المرض، ظهرت عليه أعراض خفيفة لفيروس هانتا، بينما جاءت نتيجة فحص آخر إيجابية لسلالة الأنديز من الفيروس.

ويخضع الشخصان حاليًا للعزل عن باقي الركاب. فور وصولهم إلى الولايات المتحدة، سيتم نقلهم جميعاً إلى مركز طبي في نبراسكا.

وقد تفشى فيروس هانتا في أوائل مايو على متن سفينة الرحلات البحرية الهولندية "إم في هوندوس"، التي كانت في طريقها من الأرجنتين إلى الرأس الأخضر.

وأكدت منظمة الصحة العالمية سبع حالات إصابة، توفي منها ثلاثة.

ووصلت السفينة "إم في هوندوس" يوم الأحد إلى سواحل تينيريفي، إحدى جزر الكناري.

