ريال مدريد يحسم مصير كريستيانو جونيور (وريث الدون)

خبرني - حسم نادي ريال مدريد الإسباني مصير اللاعب الصاعد كريستيانو جونيور مهاجم النصر السعودي الشاب ونجل الأسطورة كريستيانو رونالدو.

ووفقا لصحيفة "أوجوجو" لن يكون مستقبل رونالدو جونيور القريب في العاصمة الإسبانية.

وعلى الرغم من إثارة إعجاب مسؤولي النادي خلال أسبوع من التدريبات مع فريق الشباب في شهر مارس، فإن اللاعب البالغ من العمر 15 عاما لن ينضم إلى الفريق الذي قضى فيه والده تسعة مواسم تاريخية.

وكشف مصدر مقرب من النادي: "كانوا في فالديبيباس سعداء جدا بأداء كريستيانو جونيور فقد أظهر التزاما كبيرا وموقفا احترافيا للغاية لكن في الوقت الحالي لا يخطط ريال مدريد للتعاقد معه بعد". ومع ذلك لا يزال الانتقال محتملا في المستقبل.

وقد ربطت تقارير صدرت هذا الأسبوع بين اللاعب الشاب وانتقالات محتملة إلى باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد ويوفنتوس.

كما وتشير تقارير صحفية حديثة إلى احتمال انضمام الشاب إلى تشكيلة الفريق الأول في نادي النصر في وقت مبكر قد يصل إلى فترة الإعداد للموسم المقبل.

يلعب رونالدو جونيور (16 عاما) حالا في نادي النصر، وسبق له اللعب مع يوفنتوس ومانشستر يونايتد بين 2018 و2022، ثم سار على خطى والده باللعب معه في السعودية.