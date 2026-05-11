تحذير للأمهات.. سكر الحمل قد يلاحق أطفالكِ مدى الحياة

خبرني - أظهرت دراسة أجراها باحثو جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية أن ارتفاع مستوى سكر دم الأم أثناء الحمل قد يرفع من خطر إصابة الأطفال لاحقا بالسمنة وداء السكري.

حلل الباحثون بيانات 10900 حالة ولادة، ووجدوا أن النساء اللواتي كانت لديهن مستويات مرتفعة من السكر في الدم خلال الفحص الأولي لسكري الحمل كنّ أكثر عرضة لإنجاب أطفال يعانون من زيادة الوزن.

ووفقا للدراسة، كانت النساء اللواتي لديهن مستويات مرتفعة من السكر في الدم أكثر عرضة بنسبة 41% لإنجاب أطفال أكبر من الحجم الطبيعي، ويشير الباحثون إلى أن ارتفاع وزن الطفل عند الولادة يعتبر عامل خطر مهما للإصابة بالسمنة، واضطرابات التمثيل الغذائي، والسكري لاحقا.

ويؤكد الباحثون أن هذا الخطر قد يكون قائما حتى لدى النساء اللواتي لم يتم تشخيص إصابتهن رسميا بسكري الحمل، فمستويات السكر في الدم أثناء الحمل لا تؤثر فقط على حالة الأم، بل تؤثر أيضا على صحة الطفل على المدى الطويل، لذا فإن مراقبة النظام الغذائي ومستويات الغلوكوز لدى المرأة الحامل قد تلعب دورا هاما في الوقاية من أمراض التمثيل الغذائي لدى الأطفال في المستقبل.

ووجدت دراسة نشرت نتائجها مجلة The Lancet العام الماضي أن إصابة الأم بسكري الحمل قد ترتبط بزيادة خطر تعرض طفلها في المستقبل لاضطرابات في النمو العصبي، مثل التوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.