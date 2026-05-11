مودي يدعو للعمل عن بعد وترشيد استهلاك الوقود

خبرني - اعتبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه من الضروري إعادة فرض القيود التي اعتمدت خلال جائحة كورونا في ظل شح الوقود على خلفية أزمة الشرق الأوسط.

وقال مودي في تصريح ألقاه في حيدر آباد: "خلال فترة كورونا، اعتدنا العمل من المنزل، وعقد الاجتماعات الافتراضية ومؤتمرات الفيديو. مقتضيات الوقت تدعونا للعودة إلى هذه الأساليب".

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة ترشيد استهلاك العملات الأجنبية وتقليل الاعتماد على واردات الطاقة.

كما دعا مودي المواطنين إلى إعادة النظر في عاداتهم الاستهلاكية.

وأشار رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى أن "ثقافة إقامة حفلات الزفاف والسفر وقضاء العطلات في الخارج باتت منتشرة على نطاق واسع بين الطبقة المتوسطة. وعلينا أن نقرر، خلال هذه الأزمة، تأجيل السفر إلى الخارج لمدة عام على الأقل".

كما حثّ مودي المواطنين على الامتناع عن شراء الذهب خلال العطلات لمدة عام واستخدام وسائل النقل العامة بدلاً من الخاصة، مؤكداً أن ذلك سيُخفّض استهلاك الوقود والاعتماد على العملات الأجنبية، مضيفاً أن "مصلحة الوطن" هي الأساس في مواجهة أزمة غرب آسيا.