النفط يقفز بعد فشل واشنطن وطهران في التوصل لاتفاق

خبرني - قفزت أسعار النفط 3 دولارات للبرميل الاثنين، في ظل إخفاق الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح سلام صاغته واشنطن، بينما ظل مضيق هرمز مغلقا إلى حد كبير، مما أدى إلى استمرار قلة إمدادات الطاقة العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.18 دولار أو 3.14% لتصل إلى 104.47 دولارات للبرميل بحلول الساعة 23:36 بتوقيت غرينتش، مواصلة مكاسبها التي بلغت 1.23% الجمعة.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 98.51 دولارا للبرميل، بارتفاع قدره 3.09 دولار أو 3.24% بعد أن استقر على ارتفاع بنسبة 0.64% في الجلسة السابقة.

تبددت الآمال في نهاية وشيكة للصراع بين الولايات المتحدة وإيران الذي استمر 10 أسابيع، والذي من شأنه أن يسمح بمرور النفط عبر مضيق هرمز، بعد أن وصف الرئيس دونالد ترامب الأحد الرد الإيراني على مقترح الولايات المتحدة بإجراء محادثات سلام بأنه "غير مقبول".

ومن المقرر أن يصل ترامب إلى بكين الأربعاء، وقال مسؤولون أميركيون إنه من المتوقع أن يناقش قضية إيران من بين قضايا أخرى مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.