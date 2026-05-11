الذهب ينخفض مع فشل محادثات السلام بين واشنطن وطهران

خبرني - انخفضت أسعار الذهب الاثنين، إذ أدى عدم إحراز تقدم في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى زيادة أسعار النفط، مما زاد من المخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وبحلول الساعة 02:23 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 4684.32 دولارا للأوقية (الأونصة).

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران 0.8% إلى 4692.70 دولارا.

وارتفع الدولار، مما زاد من تكلفة الذهب المقوم بالدولار لحائزي العملات الأخرى.

ورفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد رد إيران على مقترح أميركي لإجراء محادثات سلام، مما بدد الآمال في نهاية وشيكة للصراع المستمر منذ 10 أسابيع والذي تسبب في أضرار واسعة النطاق في إيران ولبنان وشل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز ورفع أسعار الطاقة العالمية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 80.88 دولارا للأوقية. وانخفض البلاتين 0.6% إلى 2042.71 دولارا. ونزل البلاديوم 0.4% إلى 1484.99 دولارا.