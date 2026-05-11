الإمارات تعلن استئناف التعليم الحضوري في المدارس الاثنين

  • 11 أيار 2026
  • 08:12
خبرني - أعلنت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارات استئناف التعليم الحضوري في المدارس الحكومية والخاصة والحضانات اعتبارا من الاثنين القادم.
وأكدت الوزارتان على "التزام المؤسسات التعليمية بتطبيق بروتوكولات وإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة، بما يدعم انسيابية العملية التعليمية، مع الحفاظ على جاهزيتها لتطبيق أنماط التعليم البديلة عند الحاجة ووفق المستجدات والتقييمات المستمرة".

وكانت الوزارتان أعلنتا في الرابع من مايو تفعيل نظام الدراسة عن بعد، بعد إعلان الإمارات  تعرضها لهجمات.

وأعلنت الإمارات مساء الاثنين الماضي عن تعرضها لهجمات إيرانية أسفرت عن إصابة 3 أشخاص ونشوب حريق بمنطقة صناعية، في أول تصعيد منذ نحو شهر من الهدوء أعقب هدنة بين واشنطن وطهران.

وأفادت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان بأنه "تم رصد 4 صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه الدولة، حيث تم التعامل بنجاح مع 3 منها فوق المياه الإقليمية وسقط الرابع في البحر".

وفي بيان لاحق ذكرت الوزارة أن "الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران"، وقالت إن الأصوات المسموعة ناتجة عن عمليات اعتراض للتهديدات الجوية، دون مزيد من التفاصيل.

إيران تعلن توقف جميع الموانئ العربية في الخليج عن العمل
  • 2026-05-11 14:18
  • 2026-05-11 12:51
  • 2026-05-11 09:46
  • 2026-05-11 09:17
  • 2026-05-10 21:29
  • 2026-05-10 21:05