بعد بلوغ قيمتها 4.8 تريليون دولار.. ألفابت تقترب من صدارة الشركات العالمية

خبرني - تقترب شركة ألفابت المالكة لغوغل، من انتزاع لقب أكبر شركة في العالم، في ظل صعود قوي مدفوع بتوسعها في قطاع الذكاء الاصطناعي، ما يضعها في منافسة مباشرة مع شركة إنفيديا.

وحسب وكالة بلومبيرغ بلغت القيمة السوقية لألفابت نحو 4.8 تريليونات دولار بنهاية الأسبوع، مقابل نحو 5.2 تريليونات دولار لإنفيديا، مع تقلص الفجوة بين الشركتين بشكل ملحوظ خلال الأشهر الستة الماضية، مدعومة بارتفاع سهم ألفابت بنحو 43% منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بـ6.3% فقط لإنفيديا.